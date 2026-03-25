Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar – Unfall in Heidelberg: Radfahrerin schwer verletzt, Autofahrer flüchtet. Polizei sucht Zeugen zum weißen Pkw mit blauem Schriftzug. Bei einem Verkehrsunfall in Heidelberg ist am Dienstagmorgen (gegen 09:25 Uhr) eine 31-jährige Radfahrerin schwer verletzt worden. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle – die Polizei bittet um Hinweise.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein bislang unbekannter Autofahrer die Römerstraße in Richtung Stadtzentrum. An der Kreuzung Römerstraße / Feuerbachstraße bog der Fahrer nach rechts ab und missachtete dabei die Vorfahrt der bevorrechtigten Radfahrerin. Es kam zur Kollision, in deren Folge die 31-Jährige stürzte und sich schwere Verletzungen zuzog.

Die verletzte Frau wurde durch den Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Über ihren aktuellen Gesundheitszustand liegen derzeit keine weiteren gesicherten Informationen vor.

Der Unfallverursacher flüchtete nach dem Zusammenstoß vom Unfallort. Bei dem Fahrzeug soll es sich um einen weißen Pkw handeln, der seitlich mit einem blauen Firmenschriftzug versehen gewesen sein soll.

Der Verkehrsdienst Heidelberg hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht dringend Zeugen, die Hinweise zum Fahrer oder zum Fahrzeug geben können. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621 / 174 4111 zu melden.

Quelle: Polizei

Zuletzt aktualisiert am 25. März 2026, 09:07