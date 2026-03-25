Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die Stadtwerke Heidelberg Garagen haben das Schranken- und Bezahlsystem im Parkhaus Henschel (P6) modernisiert. Statt des Parktickets wird bei der Einfahrt das Kennzeichen automatisch erfasst. Bezahlt wird in erster Linie bargeldlos – ergänzend steht weiterhin ein Bargeldautomat zur Verfügung.

„Als Parkhausbetreiber möchten wir zeitgemäße Services bieten. Bargeldloses Bezahlen setzt sich zunehmend durch – deshalb haben wir das Schranken- und Bezahlsystem im Parkhaus Henschel (P6) vollständig erneuert. Bezahlt werden kann mit allen gängigen bargeldlosen Bezahlmitteln. Für alle, die weiterhin bar zahlen möchten, haben wir zusätzlich einen Bargeldautomaten am Ausgang Brunnengasse installiert“, sagt Patrick Jelinek, Prokurist und Bereichsleiter Parken und Verkehr bei den Stadtwerken Heidelberg Garagen. „Mit dieser Übergangslösung wollen wir den Wechsel schrittweise und für alle Nutzergruppen passend gestalten.“

Kennzeichen wird automatisch erfasst

Bei der Einfahrt in das Parkhaus wird das Kennzeichen automatisch erfasst. Die Bezahlung ist auf drei Wegen möglich: Kundinnen und Kunden können ihr Kennzeichen an einem der bargeldlosen Bezahlautomaten im Parkhaus eingeben und dort bezahlen. Die Schranke öffnet dann automatisch bei der Ausfahrt. Alternativ fahren sie direkt bis zur Ausfahrtschranke vor: Das Kennzeichen wird erneut erkannt, der Automat an der Schranke zeigt den fälligen Betrag an – die Zahlung erfolgt auch dort bargeldlos. Wer lieber bar bezahlen möchte, nutzt den Bargeldautomaten im Parkhaus.

Vorherige Registrierung möglich

Wer komplett bargeldlos zahlen möchte, kann sich vorab über https://swhd.arivo.app/ registrieren und dort eine Bezahlmethode hinterlegen. Die Abrechnung im P6 und auch im P23 erfolgt anschließend automatisch via Kennzeichenerkennung über das System von Arivo.

In den Parkhäusern P10, P12 und P16 wird weiterhin das System zur automatischen Kennzeichenerkennung von evopark genutzt. Weitere Informationen unter www.swhd.de/parken. Auch in den anderen Innenstadt-Parkhäusern der Stadtwerke Heidelberg Garagen sollen die Schrankensysteme in den kommenden Jahren modernisiert werden.

Quelle: Stadtwerke Heidelberg

Zuletzt aktualisiert am 25. März 2026, 14:44