

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Im Zeitraum von Donnerstag, 26. März, bis voraussichtlich Sonntag, 21. Juni 2026, führt die Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (rnv) mehrere Baumaßnahmen an der ÖPNV-Infrastruktur in der Weststadt und in Rohrbach durch. Dadurch kommt es zu Einschränkungen auf mehreren Bahn- und Buslinien der rnv sowie für den Individualverkehr.

Beginnend mit den Osterferien führt die rnv im genannten Zeitraum verschiedene Baumaßnahmen an ihrer Gleis- und Haltestelleninfrastruktur durch, um auch weiterhin einen leistungsfähigen und sicheren Straßenbahnbetrieb zu gewährleisten. Die Maßnahmen finden gebündelt statt, um die Dauer der Beeinträchtigungen so gering wie möglich zu halten. Im Bereich der Schillerstraße, Franz-Knauff-Straße und der Straßenbahnhaltestelle S-Bf Weststadt / Südstadt führt die rnv Instandsetzungsarbeiten an rund 80 Metern Gleis und mehreren Weichen durch. Im Stadtteil Rohrbach baut die Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (rnv) die Haltestelle Freiburger Straße barrierefrei aus und installiert zwischen den Haltestellen Ortenauer Straße und Freiburger Straße zwei neue Weichen, um das Wenden von Straßenbahnen an dieser Stelle zu ermöglichen und damit die betriebliche Flexibilität zu erhöhen.

ÖPNV-Umleitungen und Ersatzverkehr

Durch die Bautätigkeiten kommt es zu Streckensperrungen mit Umleitungen und Ersatzverkehr auf den rnv-Bahnlinien 22, 23 und 24 sowie der rnv-Buslinie 28 in mehreren Phasen. Über Umleitungen und Ersatzverkehre informiert die rnv in einem Flyer vor Ort, in der Start.Info-App, den elektronischen Fahrplanauskünften sowie auf der Website unter www.rnv-online.de/fahrtinfo/verkehrsmeldungen/bauarbeiten-zwischen-weststadt-und-rohrbach.

Einschränkungen für den Individualverkehr

Aufgrund der Arbeiten, die teilweise im gemeinsam genutzten Straßenbereich stattfinden, kommt es zu Einschränkungen des Autoverkehrs.

– Weststadt

Ab Donnerstag, 26. März, bis einschließlich Sonntag, 12. April, ist die Schillerstraße zwischen Hausnummer 43 und Kreuzung Schillerstraße / Franz-Knauff-Straße voll gesperrt. Eine kleinräumige Umleitung ist vor Ort ausgeschildert. Für das Wochenende von Freitag, 27. März, etwa 22 Uhr, bis Montag, 30. März, etwa 6 Uhr, muss zudem die Kreuzung Schillerstraße / Franz-Knauff-Straße für Gleisarbeiten gesperrt werden.

Für den Einbau von zwei neuen Weichen südlich der Haltestelle S-Bf Weststadt/ Südstadt von Dienstag, 7. April, bis voraussichtlich Sonntag, 12. April, wird die Rohrbacher Straße stadtauswärts zwischen Kreisverkehr Franz-Knauff-Straße / Rohrbacher Straße und Feuerbachstraße gesperrt.

Für die Maßnahme wird bis voraussichtlich Sonntag, 12. April, eine Umleitung über Lessingstraße, Römerstraße, Feuerbachstraße und Rohrbacher Straße eingerichtet.

– Rohrbach

Parallel finden von Samstag, 28. März, bis voraussichtlich Sonntag, 21. Juni, Gleisarbeiten im Bereich zwischen den Haltestellen Ortenauer und Freiburger Straße statt. Von Samstag, 28. März, bis voraussichtlich Freitag, 24. April, wird die Karlsruher Straße im Bereich der Baustelle stadteinwärts auf eine Fahrspur verengt.

Ab Samstag, 28. März, bis Sonntag, 10. Mai, ist der Bahnübergang Freiburger Straße / Christian-Bitter-Straße für den Verkehr voll gesperrt. Voraussichtlich am Montag, 11. Mai, wird die Fahrbeziehung von der Freiburger Straße / Christian-Bitter-Straße auf die Karlsruher Straße wieder freigegeben. Ab voraussichtlich Montag, 22. Juni, wird auch die Fahrspur von der Karlsruher Straße in die Freiburger Straße / Christian-Bitter-Straße wieder freigegeben.

In beiden Fahrtrichtungen wird von Samstag, 28. März, bis voraussichtlich Montag, 22. Juni, eine Umleitung über Schelkylstraße und Parkstraße bzw. Valentin-Winter-Straße eingerichtet. Über diese bleibt auch die Thoraxklinik erreichbar.

Der Fußgänger- und Radverkehr wird während der gesamten Bauzeit durchgehend aufrechterhalten.

Quelle: Rhein-Neckar-Verkehr GmbH

Zuletzt aktualisiert am 25. März 2026, 14:55