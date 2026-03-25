Grünstadt / Metropolregion Rhein-Neckar. Die Polizei bittet um Hinweise zu einer körperlichen Auseinandersetzung, die sich am 14.03.2026 gegen 14:30 Uhr in Grünstadt ereignet hat. Zwei Männer gerieten an einer Bushaltestelle in der Sausenheimer Straße, Ecke Richard-Wagner-Straße, in Streit.

Im Verlauf der Auseinandersetzung soll einer der Beteiligten seinem Kontrahenten mit einem Teil einer Shisha auf den Kopf geschlagen haben. Die genauen Hintergründe sind bislang unklar und Gegenstand der Ermittlungen.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Grünstadt in Verbindung zu setzen. Hinweise nimmt die Polizei telefonisch unter 06359 9312-0 entgegen.

Quelle Polizei Grünstadt

Foto MRN-News Archiv

Zuletzt aktualisiert am 25. März 2026, 10:08