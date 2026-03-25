Fürth – Familienausflug in eine faszinierende Miniaturwelt – Entdecken Sie die größte H0-Schauanlage in Süddeutschland

Fürth/Odenwald – Die Fürther Miniaturwelten laden große und kleine Eisenbahnliebhaber in den Osterferien – diesmal auch mit verlängerten Öffnungszeiten – zu einer einzigartigen Reise durch beeindruckende Miniaturlandschaften ein. Mit über 1.150 m² Anlagenfläche und mehr als 12.000 Metern Gleis zählt die Ausstellung zu den größten und detailreichsten H0-Schauanlagen in Deutschland – ein ideales Ausflugsziel für die ganze Familie.

Neue Highlights und stetiger Ausbau

Seit der Eröffnung im Jahr 2008 wird die Anlage kontinuierlich erweitert.

Anfang 2026 wurde unsere neue Anlage „Reisen zu Urgroßvater‘s Zeiten“ in Betrieb genommen. Die Anlage spielt um die Jahrhundertwende vom 19. hin zum 20. Jahrhundert. Dabei ist die gesamte Anlage auf diese Epoche abgestimmt, also nicht nur die Züge, sondern auch die Gebäude, Fahrzeuge (erste LKW und Traktoren, Pferdegespanne), Bahnreisende etc.

2023 wurde der Bereich Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg auf über 250 m² fertiggestellt – inklusive einem der größten begehbaren Schattenbahnhöfe mit mehr als 200 Gleisen. Sehenswürdigkeiten wie die Moselstadt Bullay, die Marksburg, Burg Eltz (inkl. Standseilbahn), Burg Hohenzollern und Burg Lichtenstein wurden in liebevoller Detailarbeit nachgebildet – allesamt als exklusive Unikate.

Im entstehenden Schwarzwald-Abschnitt erleben Besucher den Modellbau live mit – derzeit wird noch an der neuen und historischen Skisprungschanze gebaut. Auch das Rheintal unter der Loreley wird aktuell um weitere 8 Meter auf insgesamt 22 Meter erweitert.

Industriegeschichte hautnah – das Ruhrgebiet in den 1960ern

Ein besonderes Highlight ist der über 450 m² große Abschnitt „Ruhrgebiet“, der Besucher zurück in die 1960er-Jahre führt. Hier rauchen noch die Schlote der ehemaligen Hüttenwerke Oberhausen, die Zeche Zollverein ist im Streik, und der historische Hauptbahnhof Oberhausen wurde originalgetreu nachgebaut. Eine beeindruckende Hochofenanlage, eine begehbare Industriearbeitersiedlung, sowie zahlreiche Sonderanfertigungen verleihen diesem Abschnitt eine einzigartige Authentizität. Auf fast 5 Kilometern Gleis mit über 750 Weichen herrscht reger Zugbetrieb – Besucher können den Weg vom Erz zum Stahl in realistischer Darstellung nachvollziehen.

Ganzjähriger Schneespaß – Die verschneite US-Landschaft wurde erweitert

Ein weiteres Highlight ist die seit 2024 stark erweiterte US-Anlage im verschneiten Rocky-Mountains-Setting. Auf 55 m² bietet sie ganzjährig Schneegarantie – und jetzt noch mehr Eisenbahn-Action:

Die Anlage wurde um einen neuen 21-gleisigen Schattenbahnhof und eine imposante Kupfermine samt eigenem Bahnbetriebswerk ergänzt. Damit erhält der legendäre Big Boy, die größte und leistungsstärkste Dampflokomotive der Welt, eine neue imposante Paradestrecke. Detailreiche Szenen und die mächtige amerikanische Landschaft machen diesen Anlagenteil zu einem der Favoriten für Technikfans und Familien gleichermaßen.

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Noch mehr zu entdecken

• Neue Bauabschnitte: Seit 2023 wächst der Bereich Unterfranken – inklusive einer neuen Großstadt mit Hauptbahnhof.

• Fertigstellung Diorama die goldenen Zwanziger

• Messeanlage Gstaad in Betrieb

• Im Sommer 2025 wurden vom Besucher zu steuernde Busse neu entwickelt.

• Oktoberfest 1:87: Die weltweit größte H0-Kirmes mit über 100 Fahrgeschäften, 10.000 Figuren und 35.000 LEDs bringt Kinderaugen zum Leuchten

• Kinderspielanlagen, Weihnachtssuchspiel & Funktionsmodelle: Spannende Mitmachstationen sorgen für interaktiven Spaß bei Groß und Klein.

• Blick hinter die Kulissen: Wer mehr über den Modellbau erfahren will, kann den Profis live über die Schulter schauen und eine Führung hinter den Kulissen buchen.

• Café-Bistro & Modellbahnshop: Für eine Pause zwischendurch oder das passende Souvenir.

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Praktische Infos auf einen Blick

• Ort: 64658 Fürth/Odenwald, Krumbacher Str. 37 (direkt neben dem Schwimmbad)

• Anfahrt: Inmitten der Metropolregionen Rhein-Main-Neckar, mit dem PKW über die B38/B460 ca. 20 Minuten Autofahrt von der Autobahn A 5 bzw. A 67 aus erreichbar. Kostenfreie Parkplätze und E-Ladesäule vorhanden. Alternativ mit Bus oder DB Regio erreichbar.

• Öffnungszeiten:

o Ganzjährig: Donnerstag, Samstag und Sonntag von 11 bis 17 Uhr

o Osterferien (28.03.26 – 12.04.2026): täglich geöffnet von 11 bis 17 Uhr, letzter Einlass: 16 Uhr

o Sondertermine für Gruppen (ab 25 Personen) nach Absprache möglich

• Eintrittspreise:

o Erwachsene: 13,90 €

o Kinder (bis 1 Meter): frei

o Kinder (bis 15 Jahre): 7,90 €

o Familienkarte & Ermäßigungen: siehe Website

www.fuerther-miniaturwelten.de

Quelle: .Fürther Miniaturwelten

Zuletzt aktualisiert am 25. März 2026, 11:59