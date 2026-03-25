Polizei bildet 30 Sicherheitsberater für Senioren aus

Frankenthal / Vorder- und Südpfalz – In Frankenthal wurden 30 neue Sicherheitsberater für Senioren ausgebildet. Fokus: Schutz vor Betrug, Trickdiebstahl und mehr Sicherheit im Alltag. Das Polizeipräsidium Rheinpfalz hat in Frankenthal 30 neue Sicherheitsberaterinnen und Sicherheitsberater für Seniorinnen und Senioren (SfS) ausgebildet. Ziel der zweitägigen Schulung ist es, ältere Menschen besser vor Betrug, Trickdiebstahl und Gefahren im Alltag zu schützen.

Die ehrenamtlich Engagierten aus der Vorder- und Südpfalz wurden intensiv auf ihre zukünftige Aufgabe vorbereitet. Im Mittelpunkt standen Themen wie Betrugsmaschen zum Nachteil älterer Menschen, Sicherheit an der Haustür, Gefahren im öffentlichen Raum sowie Verkehrssicherheit. Unterstützt wurde die Ausbildung neben der Polizei auch durch die Verkehrswacht, den Verbraucherschutz sowie den Weißen Ring.

Zum Auftakt der Schulung begrüßten der Oberbürgermeister der Stadt Frankenthal, Dr. Nicolas Meyer, Polizeivizepräsident Martin Kuntze sowie Michael Lerch, Leiter der Zentralen Prävention des Polizeipräsidiums Rheinpfalz, die Teilnehmenden. Dabei wurde insbesondere die Bedeutung des Ehrenamts hervorgehoben.

„Wer sich als Sicherheitsberaterin oder Sicherheitsberater engagiert, übernimmt Verantwortung für andere Menschen und stärkt den gesellschaftlichen Zusammenhalt“, betonte Michael Lerch.

Die neuen Sicherheitsberaterinnen und Sicherheitsberater werden künftig als wichtige Ansprechpartner in ihren Kommunen tätig sein. Sie fungieren als Bindeglied zwischen Seniorinnen und Senioren, Polizei, Verwaltung und Hilfsorganisationen. Ziel ist es, das Sicherheitsgefühl älterer Menschen zu stärken und konkrete Hilfestellungen zur Vermeidung von Straftaten und Unfällen zu geben.

Die Ausbildung erfolgt nach landesweiten Standards in Rheinland-Pfalz. Mit den neuen Absolventinnen und Absolventen wächst das Netzwerk der ehrenamtlichen Präventionsarbeit in der Region weiter.

Das Polizeipräsidium Rheinpfalz dankte allen Beteiligten für ihr Engagement zum Schutz älterer Menschen.

Quelle: Polizei

Zuletzt aktualisiert am 25. März 2026, 08:45