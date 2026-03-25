Jetzt bewerben: Wer wird das neue Gesicht des Strohhutfestes 2026/27?
Frankenthal / Metropolregion Rhein-Neckar. Die Stadt Frankenthal sucht eine neue Repräsentantin: Für den Titel „Miss Strohhut 2026/27“ können sich ab sofort interessierte Frauen mit Wohnsitz in Frankenthal bewerben.
Die Gewinnerin wird traditionell im Rahmen der feierlichen Eröffnung des Strohhutfestes gekürt, das in diesem Jahr vom 4. bis 7. Juni 2026 stattfindet. Sie übernimmt anschließend für ein Jahr die Rolle als offizielle Botschafterin der Stadt.
Aufgaben: Repräsentation bei Festen und offiziellen Terminen
Die „Miss Strohhut“ vertritt Frankenthal bei zahlreichen Anlässen, darunter:
Veranstaltungen und Stadtfeste
Festumzüge
Offizielle Empfänge
Damit wird sie zum sichtbaren Gesicht der Stadt bei regionalen und überregionalen Terminen. Die neue Amtsinhaberin tritt die Nachfolge von Larissa Kießling an.
Das sollten Bewerberinnen mitbringen
Für die Teilnahme gelten folgende Voraussetzungen:
Mindestalter: 18 Jahre
Wohnsitz in Frankenthal
Offenes und selbstbewusstes Auftreten
Bereitschaft, die Stadt aktiv zu repräsentieren
Attraktive Vorteile für die Gewinnerin
Neben der besonderen Erfahrung bietet das Ehrenamt auch:
Prämie und Aufwandsentschädigung
Vergünstigungen und Geschenke durch Sponsoren
Einblicke hinter die Kulissen städtischer Veranstaltungen
Neue Kontakte und Erfahrungen
Eine feste zeitliche Verpflichtung besteht dabei nicht.
Bewerbung bis 12. April möglich
Interessierte können sich ab sofort online bewerben:
👉 www.frankenthal.de/missstrohhut
📅 Bewerbungsschluss: 12. April 2026
Quelle: Stadt Frankenthal
Zuletzt aktualisiert am 25. März 2026, 15:53