Jetzt bewerben: Wer wird das neue Gesicht des Strohhutfestes 2026/27?

Frankenthal / Metropolregion Rhein-Neckar. Die Stadt Frankenthal sucht eine neue Repräsentantin: Für den Titel „Miss Strohhut 2026/27“ können sich ab sofort interessierte Frauen mit Wohnsitz in Frankenthal bewerben.

Die Gewinnerin wird traditionell im Rahmen der feierlichen Eröffnung des Strohhutfestes gekürt, das in diesem Jahr vom 4. bis 7. Juni 2026 stattfindet. Sie übernimmt anschließend für ein Jahr die Rolle als offizielle Botschafterin der Stadt.

Aufgaben: Repräsentation bei Festen und offiziellen Terminen

Die „Miss Strohhut“ vertritt Frankenthal bei zahlreichen Anlässen, darunter:

Veranstaltungen und Stadtfeste

Festumzüge

Offizielle Empfänge

Damit wird sie zum sichtbaren Gesicht der Stadt bei regionalen und überregionalen Terminen. Die neue Amtsinhaberin tritt die Nachfolge von Larissa Kießling an.

Das sollten Bewerberinnen mitbringen

Für die Teilnahme gelten folgende Voraussetzungen:

Mindestalter: 18 Jahre

Wohnsitz in Frankenthal

Offenes und selbstbewusstes Auftreten

Bereitschaft, die Stadt aktiv zu repräsentieren

Attraktive Vorteile für die Gewinnerin

Neben der besonderen Erfahrung bietet das Ehrenamt auch:

Prämie und Aufwandsentschädigung

Vergünstigungen und Geschenke durch Sponsoren

Einblicke hinter die Kulissen städtischer Veranstaltungen

Neue Kontakte und Erfahrungen

Eine feste zeitliche Verpflichtung besteht dabei nicht.

Bewerbung bis 12. April möglich

Interessierte können sich ab sofort online bewerben:

👉 www.frankenthal.de/missstrohhut

📅 Bewerbungsschluss: 12. April 2026

Quelle: Stadt Frankenthal

Zuletzt aktualisiert am 25. März 2026, 15:53