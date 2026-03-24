Speyer – Treffpunkt für Sammler, Restauratoren und Luftfahrtfans im Technik Museum



Speyer/Metropolregion Rhein-Neckar – Seltene Originalteile, dicht gefüllte Stände und eine Atmosphäre wie auf einem

Markt für Luftfahrtgeschichte:

Am 11. April wird die Eventhalle „Hangar 10“ im Technik Museum Speyer erneut zum Treffpunkt für Sammler, Restauratoren und

Luftfahrtbegeisterte aus dem In- und Ausland. Von 8 bis 16 Uhr dreht sich bei der

Internationalen Flugzeugteile-Börse alles um historische Raritäten, Ersatzteile und

besondere Fundstücke. Tickets sind an der Tageskasse erhältlich. Weitere Informationen

unter www.technik-museum.de/flugzeugteile-boerse.

In der rund 1.200 Quadratmeter großen Eventhalle entsteht eine ganz besondere Atmosphäre:

Zwischen dicht gefüllten Ständen reiht sich ein außergewöhnliches Exponat an das nächste.

Manche Stücke lassen Besucher sofort staunen, bei anderen erschließt sich ihre Bedeutung

erst auf den zweiten Blick – oft sind es die Kenner, die auf Anhieb erkennen, um welche Rarität

es sich handelt. Die Bandbreite ist beeindruckend: von historischen Instrumenten und

Propellern aus den Anfängen der Luftfahrt über Cockpit-Elemente bis hin zu Jet-Helmen,

Uniformen und seltenen Ersatzteilen für Restaurierungsprojekte. Ergänzt wird das Angebot

durch Bücher, Zeichnungen und Fotografien. Die Börse erinnert dabei stellenweise an einen

klassischen Markt – und ist doch weit mehr: ein Treffpunkt für eine leidenschaftliche Community,

verbunden durch die Faszination für Luftfahrttechnik.

Das Technik Museum Speyer bietet mit seiner einzigartigen Sammlung historischer Flugzeuge

den idealen Rahmen für diese besondere Veranstaltung. Zwischen Originalexponaten aus

verschiedenen Epochen wird die Geschichte der Fliegerei unmittelbar erlebbar. Nur wenige

Gehminuten entfernt befindet sich zudem der Flugplatz Speyer, auf dem auch heute noch

Flugzeuge starten und landen – darunter regelmäßig historische Maschinen.

Die Internationale Flugzeugteile-Börse zählt seit vielen Jahren zu den festen Terminen der

Szene und zieht Aussteller sowie Besucher aus dem In- und Ausland nach Speyer.



Über die Technik Museen Sinsheim Speyer – Technik von Unterwasser bis ins Weltall

Vom gemeinnützigen Verein Auto + Technik Museum Sinsheim e. V. getragen und ganz nach

dem Motto „für Fans von Fans“ gehören den Technik Museen Sinsheim Speyer weltweit rund

7.500 Mitglieder an. Im Jahr 2025 passierten ca. 1,3 Million Menschen die Türen der beiden

Einrichtungen. Die Finanzierung erfolgt ausschließlich durch Eintrittsgelder, Spenden sowie

Mitgliedsbeiträge der Vereinsmitglieder. Alle Überschüsse werden zur Erhaltung und zum

Ausbau der Museen verwendet.

An 365 Tagen im Jahr geöffnet, zeigen die Technik Museen Sinsheim Speyer zusammen auf

mehr als 200.000 m2 über 6.000 Exponate aus allen Bereichen der Technikgeschichte in einer

weltweit einzigartigen Vielfalt. Vom U-Boot bis zum Oldtimer, von der Concorde bis zum Space

Shuttle Buran ist alles vertreten. Neben den Dauer- und wechselnden Sonderausstellungen gibt

es zahlreiche Fahrzeug- und Clubtreffen sowie Events. Eine wahre Sensation sind die beiden

IMAX-Großformat-Kinos. Während in Sinsheim das IMAX 3D Kino – „das schärfste Kino der

Welt“ – exklusive Dokumentationen und die neuesten Hollywood-Blockbuster präsentiert,

werden im IMAX DOME Kino im Technik Museum Speyer die Filme auf eine gigantische Kuppel

projiziert.

Quelle: Technik Museen Sinsheim Speyer

Zuletzt aktualisiert am 24. März 2026, 20:50