Speyer – Schulgelände im Visier: Täter klaut gesichertes Bulls-Mountainbike

Speyer / Metropolregion Rhein-Neckar. (ots) Am gestrigen Montag, im Zeitraum zwischen 08:00 – 09:30 Uhr entwendete ein unbekannter Täter ein hochwertiges Fahrrad an einer Schule in der Holzstraße. Das Fahrrad war mit einem Schloss an einem Pfosten gesichert. Es stand linksseitig des Schülereingangs an einem neuen Pavillon. Bei dem Fahrrad handelt es sich um ein Mountainbike für Herren der Marke Bulls, Modell Wild Creed RS in den Farben Schwarz und Lila.

Wer hat zur genannten Zeit im Bereich des Schülereingangs an der Nikolaus-von-Weis-Realschule verdächtige Beobachtungen gemacht oder kann Täterhinweise geben? Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei Speyer telefonisch unter 06232-1370 oder per Mail unter pispeyer@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Zuletzt aktualisiert am 24. März 2026, 11:19