Schwetzingen – Osterrätsel und Gartenexpedition: Mitmachangebote in den Osterferien im Schlossgarten

Schwetzingen / Metropolregion Rhein-Neckar. Schloss und Schlossgarten Schwetzingen

Im Schlossgarten Schwetzingen gibt es in den Osterferien für kleine Entdeckerinnen und Entdecker viel zu erleben. Am Ostersonntag, 5. April, lädt die Schlossverwaltung zum traditionellen Osterrätsel ein. Zwischen 11.00 und 16.00 Uhr sind die jungen Gäste „Dem Osterhasen auf der Spur“ und versuchen Buchstaben zu finden, die er im Garten versteckt hat – am Ende wartet eine Überraschung. Am Mittwoch, 8. April, um 14.30 Uhr erkunden die „Gartenfüchse in Schwetzingen“ die grüne Anlage. Dabei begegnen die Sieben- bis Zwölfjährigen wilden Tieren und Fabelwesen. Eine Anmeldung zur Führung unter +49(0)62 21.65 88 80 oder service@schloss-schwetzingen.com ist erforderlich.

Auf der Suche im Schlossgarten

An den Osterfeiertagen bekommt Schloss und Schlossgarten Schwetzingen traditionell hohen Besuch: Der Osterhase ist am Ostersonntag, 5. April, in der weitläufigen Anlage unterwegs. Meister Lampe hat vier Buchstaben im Gepäck, die er an verschiedenen Stellen im Garten versteckt. Von 11.00 bis 16.00 Uhr können sich die kleinen Gäste auf die Suche nach ihnen machen. An der Schlosskasse und am Haupteingang erhalten sie einen Rätselbogen – und schon kann die Suche losgehen. Wer alle Buchstaben entdeckt und das Lösungswort entschlüsselt hat, erhält vom Osterhasen eine kleine Überraschung. Das Osterrätsel ist im Eintritt zum Schlossgarten inbegriffen.

Gartenfüchse auf Mission

Der Rätselspaß geht am Mittwoch, 8. April, um 14.30 Uhr weiter: Bei „Gartenfüchse in Schwetzingen“ streifen Kinder zwischen sieben und zwölf Jahren durch den Schlossgarten. Dabei entdecken sie die verschiedenen Tiere und Wesen der Anlage – von Hirschen, Schlangen und Löwen bis zu Seeungeheuern. Um voranzukommen, müssen sie gemeinsam knifflige Rätsel rund um die antike Götterwelt lösen. Nur so erhalten sie den Hinweis auf die nächste Station. Wer alle Aufgaben erfolgreich entschlüsselt hat, erhält am Ende eine Urkunde. Eine Anmeldung zur Führung unter +49(0)62 21.65 88 80 oder service@schloss-schwetzingen.com ist notwendig.

Gartenkunst im Frühling

In der Ferienzeit ist der Frühling im Schlossgarten vollständig angekommen. Überall sprießen Blumen aus dem Boden, die Bäume stehen in saftigem Grün und öffnen allmählich ihre Knospen. Während Kinder sich den kniffligen Herausforderungen stellen, können Erwachsenen die frühlinghafte Atmosphäre bei einem Spaziergang genießen. Dabei beeindruckt die Vielfalt im Schlossgarten – vom geometrischen Barockgarten bis hin zu den architektonischen Elementen wie der Gartenmoschee oder dem Minerva-Tempel.

Service und Information

Dem Osterhasen auf der Spur

Osteraktion für die ganze Familie

Sonntag, 5. April, 11.00 – 16.00 Uhr

Veranstaltungsort

Schloss und Schlossgarten Schwetzingen

Schlossgarten

68723 Schwetzingen

Preis

Die Osteraktion ist im Schlossgarteneintritt enthalten.

Erwachsene 9,00 €

Ermäßigte 4,50 €

Familien 22,50 €

Eine aktionsreiche Gartenführung

Gartenfüchse in Schwetzingen

Mittwoch, 8. April, 14.30 Uhr

Preis

Kinder 8,00 €

Dauer

2 Stunden

Teilnehmeranzahl

Maximal 25 Personen

Hinweis

Für Kinder von sieben bis zwölf Jahren geeignet.

Information und Anmeldung

Eine Anmeldung zur Führung unter +49(0)62 21.65 88 80 oder service@schloss-schwetzingen.com ist erforderlich.

Öffnungszeiten

Schloss

Die Innenräume sind nur im Rahmen einer Führung zu besichtigen.

Klassische Führung (60 Minuten)

29. März bis 24. Oktober

Mo – Fr 11.00 – 16.00 Uhr stündlich

Sa, So, Feiertag 10.30 – 17.00 stündlich (bei Bedarf halbstündlich)

Klassische Führung (90 Minuten)

29. März bis 25. Oktober

Mo – Fr 12.00 und 14.00 Uhr

Sa, So, Feiertag 12.00, 14.00 und 16.00 Uhr

Preis

Schlossgarten

29. März bis 25. Oktober

Erwachsene 9,00 €

Ermäßigte 4,50 €

Quelle: Staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württemberg

Zuletzt aktualisiert am 24. März 2026, 13:29