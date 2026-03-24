Schwetzingen – Osterrätsel und Gartenexpedition: Mitmachangebote in den Osterferien im Schlossgarten

Schwetzingen / Metropolregion Rhein-Neckar. Schloss und Schlossgarten Schwetzingen
Im Schlossgarten Schwetzingen gibt es in den Osterferien für kleine Entdeckerinnen und Entdecker viel zu erleben. Am Ostersonntag, 5. April, lädt die Schlossverwaltung zum traditionellen Osterrätsel ein. Zwischen 11.00 und 16.00 Uhr sind die jungen Gäste „Dem Osterhasen auf der Spur“ und versuchen Buchstaben zu finden, die er im Garten versteckt hat – am Ende wartet eine Überraschung. Am Mittwoch, 8. April, um 14.30 Uhr erkunden die „Gartenfüchse in Schwetzingen“ die grüne Anlage. Dabei begegnen die Sieben- bis Zwölfjährigen wilden Tieren und Fabelwesen. Eine Anmeldung zur Führung unter +49(0)62 21.65 88 80 oder service@schloss-schwetzingen.com ist erforderlich.
Auf der Suche im Schlossgarten
An den Osterfeiertagen bekommt Schloss und Schlossgarten Schwetzingen traditionell hohen Besuch: Der Osterhase ist am Ostersonntag, 5. April, in der weitläufigen Anlage unterwegs. Meister Lampe hat vier Buchstaben im Gepäck, die er an verschiedenen Stellen im Garten versteckt. Von 11.00 bis 16.00 Uhr können sich die kleinen Gäste auf die Suche nach ihnen machen. An der Schlosskasse und am Haupteingang erhalten sie einen Rätselbogen – und schon kann die Suche losgehen. Wer alle Buchstaben entdeckt und das Lösungswort entschlüsselt hat, erhält vom Osterhasen eine kleine Überraschung. Das Osterrätsel ist im Eintritt zum Schlossgarten inbegriffen.
Gartenfüchse auf Mission
Der Rätselspaß geht am Mittwoch, 8. April, um 14.30 Uhr weiter: Bei „Gartenfüchse in Schwetzingen“ streifen Kinder zwischen sieben und zwölf Jahren durch den Schlossgarten. Dabei entdecken sie die verschiedenen Tiere und Wesen der Anlage – von Hirschen, Schlangen und Löwen bis zu Seeungeheuern. Um voranzukommen, müssen sie gemeinsam knifflige Rätsel rund um die antike Götterwelt lösen. Nur so erhalten sie den Hinweis auf die nächste Station. Wer alle Aufgaben erfolgreich entschlüsselt hat, erhält am Ende eine Urkunde. Eine Anmeldung zur Führung unter +49(0)62 21.65 88 80 oder service@schloss-schwetzingen.com ist notwendig.
Gartenkunst im Frühling
In der Ferienzeit ist der Frühling im Schlossgarten vollständig angekommen. Überall sprießen Blumen aus dem Boden, die Bäume stehen in saftigem Grün und öffnen allmählich ihre Knospen. Während Kinder sich den kniffligen Herausforderungen stellen, können Erwachsenen die frühlinghafte Atmosphäre bei einem Spaziergang genießen. Dabei beeindruckt die Vielfalt im Schlossgarten – vom geometrischen Barockgarten bis hin zu den architektonischen Elementen wie der Gartenmoschee oder dem Minerva-Tempel.
Service und Information
Dem Osterhasen auf der Spur
Osteraktion für die ganze Familie
Sonntag, 5. April, 11.00 – 16.00 Uhr
Veranstaltungsort
Schloss und Schlossgarten Schwetzingen
Schlossgarten
68723 Schwetzingen
Preis
Die Osteraktion ist im Schlossgarteneintritt enthalten.
Erwachsene 9,00 €
Ermäßigte 4,50 €
Familien 22,50 €
Eine aktionsreiche Gartenführung
Gartenfüchse in Schwetzingen
Mittwoch, 8. April, 14.30 Uhr
Preis
Kinder 8,00 €
Dauer
2 Stunden
Teilnehmeranzahl
Maximal 25 Personen
Hinweis
Für Kinder von sieben bis zwölf Jahren geeignet.
Information und Anmeldung
Eine Anmeldung zur Führung unter +49(0)62 21.65 88 80 oder service@schloss-schwetzingen.com ist erforderlich.
Öffnungszeiten
Schloss
Die Innenräume sind nur im Rahmen einer Führung zu besichtigen.
Klassische Führung (60 Minuten)
29. März bis 24. Oktober
Mo – Fr 11.00 – 16.00 Uhr stündlich
Sa, So, Feiertag 10.30 – 17.00 stündlich (bei Bedarf halbstündlich)
Klassische Führung (90 Minuten)
29. März bis 25. Oktober
Mo – Fr 12.00 und 14.00 Uhr
Sa, So, Feiertag 12.00, 14.00 und 16.00 Uhr
Preis
Schlossgarten
29. März bis 25. Oktober
Erwachsene 9,00 €
Ermäßigte 4,50 €
Quelle: Staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württemberg
Zuletzt aktualisiert am 24. März 2026, 13:29