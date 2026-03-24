Mutterstadt / Rhein-Pfalz-Kreis – In Mutterstadt (Rhein-Pfalz-Kreis) kam es am Abend des 23.03.2026 gegen 19:30 Uhr zu einem Brand auf dem Gelände eines landwirtschaftlichen Betriebs. Aus bislang ungeklärter Ursache gerieten zwei Gewächshäuser auf einer frei zugänglichen Feldfläche in Flammen.

Die Feuerwehr war schnell vor Ort und konnte den Brand zügig unter Kontrolle bringen und vollständig löschen. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Nach aktuellem Stand der Ermittlungen geht die Polizei von vorsätzlicher Brandstiftung aus. Die Kriminalpolizei Ludwigshafen hat die Untersuchungen zur genauen Ursache bereits aufgenommen. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 80.000 Euro geschätzt.

Die Polizei bittet um Hinweise: Wer im Umfeld des landwirtschaftlichen Betriebs verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich zu melden. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen telefonisch unter 0621 963-23312 oder per E-Mail entgegen.

Zuletzt aktualisiert am 24. März 2026, 09:02