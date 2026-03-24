Neustadt/Weinstraße – Verkehrsunfall mit verletzter Fußgängerin – Verursacher flüchtet



Neustadt/Weinstraße/Metropolregion Rhein-Neckar – Am 24.03.2026 gegen 12:43 Uhr kam es in der Gimmeldinger Straße in Neustadt an der Weinstraße zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Unfallflucht.

Ein/e bislang unbekannte/r Fahrzeugführer/in befuhr mit dem PKW die Villenstraße in Fahrtrichtung Gimmeldinger Straße. An der Einmündung Villenstraße / Gimmeldinger Straße bog dieser nach rechts in die Gimmeldinger Straße ein. Zur gleichen Zeit befand sich eine 87-jährige Frau mit ihrem Rollator mittig auf der Fahrbahn der Gimmeldinger Straße und war dabei, diese in Richtung Villenstraße zu überqueren. Nach dem Abbiegevorgang kam es zum Zusammenstoß zwischen dem PKW und der Fußgängerin. Die 87-Jährige wurde hierbei erfasst und stürzte zu Boden. Der Unfallverursacher entfernte sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallstelle, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen.

Die Geschädigte wurde schwerverletzt (nicht lebensbedrohlich) zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus verbracht. Im Rahmen der ersten Ermittlungen ergaben sich bereits Hinweis auf das unfallverursachende Fahrzeuge. Die weiteren Ermittlungen hierzu dauern an.

Die Polizei bittet weitere Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang oder dem flüchtigen Fahrzeug geben können, sich bei der Polizeiinspektion Neustadt/W. zu melden.

Quelle: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

Zuletzt aktualisiert am 24. März 2026, 20:58