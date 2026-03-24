  • /// METROPOLREGION RHEIN-NECKAR NEWS

Presseinformation 2026 03 24 Preisverleihung Handwerk für deine Klassenkasse
24.03.2026, 20:41 Uhr

Mannheim – Handwerkskammer: Beste Stempel-Jäger sichern sich mit Handwerk ordentlich Budget für die Klassenkasse

Presseinformation 2026 03 24 Preisverleihung Handwerk für deine Klassenkasse
Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Geschwister-Scholl-Realschule Mannheim und Friedrich-von-Schiller Schule Reilingen gewinnen Wettbewerb – Scheckübergabe in der Bildungsakademie der Handwerkskammer

Mit einem Preisgeld von 500,- Euro wurde die Klasse 9a der Geschwister-Scholl-Realschule Mannheim für ihren Einsatz beim Handwerk belohnt. Die Schülerinnen und Schüler gewannen den Wettbewerb „Das Handwerk für deine Klassenkasse“ und erhielten am Freitag beim Event zur Berufsorientierung „Handwerk im Rampenlicht“ in der Bildungsakademie der Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald den Scheck überreicht. Platz zwei und damit 250,- Euro sicherte sich die Parallelklasse 9c der Geschwister-Scholl-Realschule. 100,- Euro erhielten die Achtklässler der Friedrich-von-Schiller Schule Reilingen auf Platz drei.

Erfolgreichste Stempel-Jäger

Ausgetragen wurde der Wettbewerb bei der Mannheimer Ausbildungsmesse Jobs for Future im Februar. Dort hatte sich das Handwerk mit verschiedenen Berufen präsentiert und dies mit Mitmach-Aktionen zum Kennenlernen verbunden. Wer gezielt teilnahm, konnte auf einem Laufzettel bis zu drei Stempel pro Aktion einfahren, die auf das Konto für die Klassenkasse einzahlten. Die Schülerinnen und Schüler der Gewinnerklasse kamen so auf bemerkenswerte 941 Stempelpunkte – eine Spitzenleistung, die ihnen den klaren Sieg bei „Das Handwerk für deine Klassenklasse“ bescherte.

Handwerk greifbar machen

„Es ist uns wichtig, mit der Möglichkeit zum Ausprobieren die Barrieren zu Unbekanntem einzureißen“, erläutert Leonard Kopp, Ausbildungs- und Nachwuchssicherungsberater der Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald, den Hintergrund zum Wettbewerb. Oft sei die praktische Erfahrung der erste Schritt zu einem vertieften Interesse für einen Beruf. „Theorie und Vorstellung allein machen einen Beruf noch nicht greifbar“, sagt er. „Im Handwerk haben wir den Vorteil, dass sich vieles praktisch nachvollziehen und anwenden lässt. Diesen Zugang möchten wir mit Mitmach-Aktionen ermöglichen.“

Top-Leistung gelingt im Team

Beim Wettbewerb „Das Handwerk für deine Klassenkasse“ kommt noch ein zweiter Aspekt dazu: nicht nur praxisnahe Berufsorientierung, sondern auch Gemeinschaft fördern. Je mehr Schülerinnen und Schüler einer Klasse mitmachen und zusammen ein Ziel verfolgen, desto größer am Ende der Erfolg. Sogar das Preisgeld zahlt auf dieses Gemeinschaftserlebnis ein: Schon in der Vergangenheit nutzten es viele Preisträger als Zuschuss zu einer Klassenfahrt.

Weitere Möglichkeiten nutzen

Auf der Jobs for Future hatte das Handwerk 14 Mitmach-Stationen geboten. Und ums Mitmachen ging es auch bei „Handwerk im Rampenlicht“, wo die Preise an die Siegerklassen verliehen wurden. „Nutzt die Möglichkeit, in unsere Werkstätten zu schauen und vielleicht noch mehr Neues zu entdecken“, sagte Kammerpräsident Klaus Hofmann bei der Scheckübergabe. „Handwerk ist so vielfältig, dass jeder sein Talent einbringen und erfolgreich arbeiten kann.“ Die Kammer bietet im Rahmen ihrer regionalen Ausbildungskampagne „Handwerk – Das isses!“ über das Jahr hinweg viele Anknüpfungspunkte, um die Berufsbilder des Handwerks kennenzulernen und mehr über die Karrieremöglichkeiten im Handwerk zu erfahren. Nächste Stationen sind der Girls’Day am 23. April 2026 in der Bildungsakademie der Handwerkskammer und der Maimarkt vom 25. April bis 5. Mai 2026, wo sich das Handwerk in Halle 1 ebenfalls mit vielen Stationen zum Ausprobieren und Infos Einsammeln präsentiert.

Ansprechpartner zu allen Themen rund um die Ausbildung im Handwerk ist das Team der Ausbildungs- und Nachwuchssicherungsberatung der Handwerkskammer, E-Mail: ausbildungsberatung@hwk-mannheim.de.

Bildtext: Schülerinnen und Schüler der Geschwister-Scholl-Realschule Mannheim und der Friedrich-von-Schiller Schule Reilingen gewannen beim Wettbewerb „Das Handwerk für deine Klassenkasse“, den die Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald auslobte. Präsident Klaus Hofmann (rechts) überreichte die Schecks.

Foto: Handwerkskammer
Quelle: Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald

Zuletzt aktualisiert am 24. März 2026, 20:41

DIESE MELDUNG BITTE TEILEN UND WEITERLEITEN! DANKE!

  • >> News einsenden |
    >> Werbung schalten |
    >> Medienservices |
    >> Über /// MRN-News.de

  • ORTSMELDUNGEN

    MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


    Ort auswählen und „Go“ drücken.

  • INSERAT
    Pfalzbau Ludwigshafen

    INSERAT
    Kuthan Immobilien

    INSERAT
    HAUCK KG Ludwigshafen
    INSERAT
    Edeka Scholz

    INSERAT
    VR Bank Rhein-Neckar
    INSERAT
    MRN-Events.de

    INSERAT

  • INSERAT

    www.turm.restaurant

  • DER MRN-EVENTS-KALENDER


    >> ZUM EVENTKALENDER

  • WEITERE AKTUELLE TOPMELDUNGEN

    >> ALLE TOPMELDUNGEN

  • MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


    Ort auswählen und „Go“ drücken.

  • ALLE NEWS NACH DATUM

    März 2026
    M D M D F S S
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    3031  

  • INSERAT

    www.turm.restaurant

    INSERAT

    INSERAT

    www.turm.restaurant

    INSERAT

    IHK Ausbildungskampagne
    meine-ausbildung-in-deutschland.de

    INSERAT

    Zeller Recycling

    INSERAT
    Optik Adam
    www.optikadam.de

    INSERAT
    Kampfsport Fuchs
    www.Kampfsport-Fuchs.de

  • AKTUELLE VIDEOS

    >> MEHR VIDEOS

  • MRN-NEWS-INFO

    ÜBER /// MRN-NEWS
    Erfahren Sie mehr über die Geschichte und das Selbstverständnis von Metropolregion Rhein-Neckar News - Ihrem Nachrichtenportal für die Metropolregion.
    >> Weitere Informationen

    NEWS EINSENDEN
    Wir bieten allen Institutionen, Vereinen und Unternehmen der Metropolregion Rhein-Neckar, die Möglichkeit MRN-News.de als publizistische Plattform für öffentliche Mitteilungen und Bekanntmachungen zu nutzen. Gerne können Sie uns hierzu Ihre aktuellen und interessanten Nachrichten aus der Metropolregion jederzeit zur Veröffentlichung übermitteln.
    >> So geht's

    MEDIADATEN
    MRN-News ist mit insgesamt über 265.000 Meldungen sowie monatlich mehreren Millionen Seitenabrufen und mehr als rund 1 Mio. Einzelbesuchern eine der umfassendsten und bestbesuchten Onlineportale für Informationen und Nachrichten aus der Region.
    >> Mediadaten einsehen

    WERBEN AUF MRN-NEWS.DE
    Mit einer breitgestreuten und umfänglichen Leserschaft ist MRN-News.de, der ideale Ort für Ihre Werbeschaltung. Wir bieten Ihnen individuelle und multimediale Werbeformen für Ihre Zielgruppe.
    >> Jetzt informieren

    MEDIENSERVICES
    MRN-News ist nicht nur eine Online-Zeitung – MRN-News ist auch ein Mediendienstleister!
    Wir bieten viele Promotions- und Produktionsleistungen im Medienbereich – für Unternehmen, Institutionen, Veranstalter und alle Interessenten.
    >> Mehr hierzu

    WEITERES
    >> AGB
    >> Datenschutzerklärung
    >> Kontakt
    >> Impressum
    >> Startseite

  • MRN-NEWS SOCIAL MEDIA

    MEDIENRANKING 2025 IN DER METROPOLREGION RHEIN-NECKAR – Neue Dynamik im digitalen Wettbewerb

  • Ihr Beitrag bei MRN-News.de

    Wenn Sie uns Nachrichten oder Events zur Veröffentlichung übermitteln möchten, können Sie dies direkt über unsere Website tun:

    >> News/Event einsenden

    Bei Fragen senden Sie einfach eine E-Mail an: info@mrn-news.de.

﻿

    • /// MRN-NEWS.de

      Startseite mit den aktuellsten Meldungen, Videos & Events.
      >> zur Startseite
      >> aktuellste Schlagzeilen
      >> Nachrichtenarchiv

    • MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


      Ort auswählen und „Go“ drücken.o“ drücken.

    • TOPMELDUNGEN

      Die wichtigsten und interessantesten Meldungen aus allen Themenbereichen.
      >> zu den aktuellen Topmeldungen

      FREIZEIT & KULTUR

      Veranstaltungshinweise, Eventberichte und Unterhaltungsmeldungen.
      >> zur Themenseite Freizeit & Kultur

      POLITIK & RECHT

      Aktuelles aus der kommunalen, regionalen und überregionalen Politik.
      >> zur Themenseite Politik & Recht

      WIRTSCHAFT & ENTWICKLUNG

      Aktuelles aus den Bereichen Industrie, Handwerk, Gewerbe, Regional- und Stadtentwicklung.
      >> zur Themenseite Wirtschaft & Entwicklung

      SPORT & FITNESS

      Aktuelles aus verschiedenen Sportarten und Berichte von Sportveranstaltungen.
      >> zur Themenseite Sport & Fitness

      POLIZEI & SICHERHEIT

      Meldungen über Kriminalität, Unfälle, Feuerwehreinsätze und Rettungsaktionen.
      >> zur Themenseite Polizei & Sicherheit

///MRN-News.de      
Datenschutz-Information

Diese Website benutzt Cookies, um die bestmögliche Nutzerfahrung zu kreieren. Cookies und Einstellungen werden in ihrem Browser gespeichert, um die Funktionalität der Website zu erweitern und mehr über das Nutzerverhalten zu erfahren. Wenn Sie Cookies ablehnen, stehen Ihnen eventuell einige Features nicht zur Verfügung.

Funktionale Cookies

Funktionale Cookies mit berechtigtem Interesse sind für den Betrieb der Website erforderlich, da Sie ansonsten auf einige Features oder die gesamte Seite nicht zugreifen können, bzw. deren Funktionalität nicht gewährleistet werden kann. Diese Cookies speichern im Normalfall keine weitergehenden persönlichen Daten und Ihre Daten werden nur zur Abwicklung ihrer Webabfragen verwendet. Funktionale Cookies sind zur Kommunikation zwischen Nutzern und Webserver notwendig.

Drittanbieter-Cookies

Diese Website nutzt Statistik-Tools, um weitestgehend anonymisierte Informationen zu Seitenaufrufen und Nutzerverhalten zu erfahren und unser Angobot für die Nuetzer zu verbessern.

Die Cookies werden von folgenden Anbietern gesetzt:
Statcounter.com