Mannheim – Handwerkskammer: Beste Stempel-Jäger sichern sich mit Handwerk ordentlich Budget für die Klassenkasse



Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Geschwister-Scholl-Realschule Mannheim und Friedrich-von-Schiller Schule Reilingen gewinnen Wettbewerb – Scheckübergabe in der Bildungsakademie der Handwerkskammer

Mit einem Preisgeld von 500,- Euro wurde die Klasse 9a der Geschwister-Scholl-Realschule Mannheim für ihren Einsatz beim Handwerk belohnt. Die Schülerinnen und Schüler gewannen den Wettbewerb „Das Handwerk für deine Klassenkasse“ und erhielten am Freitag beim Event zur Berufsorientierung „Handwerk im Rampenlicht“ in der Bildungsakademie der Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald den Scheck überreicht. Platz zwei und damit 250,- Euro sicherte sich die Parallelklasse 9c der Geschwister-Scholl-Realschule. 100,- Euro erhielten die Achtklässler der Friedrich-von-Schiller Schule Reilingen auf Platz drei.

Erfolgreichste Stempel-Jäger

Ausgetragen wurde der Wettbewerb bei der Mannheimer Ausbildungsmesse Jobs for Future im Februar. Dort hatte sich das Handwerk mit verschiedenen Berufen präsentiert und dies mit Mitmach-Aktionen zum Kennenlernen verbunden. Wer gezielt teilnahm, konnte auf einem Laufzettel bis zu drei Stempel pro Aktion einfahren, die auf das Konto für die Klassenkasse einzahlten. Die Schülerinnen und Schüler der Gewinnerklasse kamen so auf bemerkenswerte 941 Stempelpunkte – eine Spitzenleistung, die ihnen den klaren Sieg bei „Das Handwerk für deine Klassenklasse“ bescherte.

Handwerk greifbar machen

„Es ist uns wichtig, mit der Möglichkeit zum Ausprobieren die Barrieren zu Unbekanntem einzureißen“, erläutert Leonard Kopp, Ausbildungs- und Nachwuchssicherungsberater der Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald, den Hintergrund zum Wettbewerb. Oft sei die praktische Erfahrung der erste Schritt zu einem vertieften Interesse für einen Beruf. „Theorie und Vorstellung allein machen einen Beruf noch nicht greifbar“, sagt er. „Im Handwerk haben wir den Vorteil, dass sich vieles praktisch nachvollziehen und anwenden lässt. Diesen Zugang möchten wir mit Mitmach-Aktionen ermöglichen.“

Top-Leistung gelingt im Team

Beim Wettbewerb „Das Handwerk für deine Klassenkasse“ kommt noch ein zweiter Aspekt dazu: nicht nur praxisnahe Berufsorientierung, sondern auch Gemeinschaft fördern. Je mehr Schülerinnen und Schüler einer Klasse mitmachen und zusammen ein Ziel verfolgen, desto größer am Ende der Erfolg. Sogar das Preisgeld zahlt auf dieses Gemeinschaftserlebnis ein: Schon in der Vergangenheit nutzten es viele Preisträger als Zuschuss zu einer Klassenfahrt.

Weitere Möglichkeiten nutzen

Auf der Jobs for Future hatte das Handwerk 14 Mitmach-Stationen geboten. Und ums Mitmachen ging es auch bei „Handwerk im Rampenlicht“, wo die Preise an die Siegerklassen verliehen wurden. „Nutzt die Möglichkeit, in unsere Werkstätten zu schauen und vielleicht noch mehr Neues zu entdecken“, sagte Kammerpräsident Klaus Hofmann bei der Scheckübergabe. „Handwerk ist so vielfältig, dass jeder sein Talent einbringen und erfolgreich arbeiten kann.“ Die Kammer bietet im Rahmen ihrer regionalen Ausbildungskampagne „Handwerk – Das isses!“ über das Jahr hinweg viele Anknüpfungspunkte, um die Berufsbilder des Handwerks kennenzulernen und mehr über die Karrieremöglichkeiten im Handwerk zu erfahren. Nächste Stationen sind der Girls’Day am 23. April 2026 in der Bildungsakademie der Handwerkskammer und der Maimarkt vom 25. April bis 5. Mai 2026, wo sich das Handwerk in Halle 1 ebenfalls mit vielen Stationen zum Ausprobieren und Infos Einsammeln präsentiert.

Ansprechpartner zu allen Themen rund um die Ausbildung im Handwerk ist das Team der Ausbildungs- und Nachwuchssicherungsberatung der Handwerkskammer, E-Mail: ausbildungsberatung@hwk-mannheim.de.

Bildtext: Schülerinnen und Schüler der Geschwister-Scholl-Realschule Mannheim und der Friedrich-von-Schiller Schule Reilingen gewannen beim Wettbewerb „Das Handwerk für deine Klassenkasse“, den die Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald auslobte. Präsident Klaus Hofmann (rechts) überreichte die Schecks.

Foto: Handwerkskammer

Quelle: Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald

Zuletzt aktualisiert am 24. März 2026, 20:41