Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Foto: Eichbaum ist in Mannheim fest verwurzelt – Die Zukunft der traditionsreichen Privatbrauerei Eichbaum in Mannheim ist gesichert: Die Gläubiger haben dem Fortführungskonzept des Unternehmens zugestimmt. Damit ist ein entscheidender Schritt für den Erhalt des Standorts und der Marke gelungen.

Nach einer schwierigen Phase votierten sowohl der Gläubigerausschuss (23. März 2026) als auch die anschließende Gläubigerversammlung einstimmig für das vorgelegte Konzept. Kernpunkt ist der Einstieg eines Investors, der im Rahmen eines sogenannten Asset Deals wesentliche Teile der Brauerei übernehmen will – darunter Marke, Betriebsimmobilie und Produktionsanlagen.

Standort Mannheim und Marke Eichbaum sollen erhalten bleiben

Mit der Entscheidung soll die Privatbrauerei Eichbaum langfristig als feste Größe im deutschen Biermarkt bestehen bleiben. Gleichzeitig werden die Voraussetzungen geschaffen, um den Standort Mannheim nachhaltig weiterzuentwickeln und wirtschaftlich zu stabilisieren.

„Die Entscheidung der Gläubiger ist ein klares Votum für die Zukunft der Privatbrauerei Eichbaum“, erklärte Dr. Christoph Glatt, der als Generalbevollmächtigter die Neuaufstellung begleitet. Nun gehe es darum, die vereinbarten Maßnahmen konsequent umzusetzen.

Einschnitte beim Personal angekündigt

Im Zuge der Neuausrichtung sind allerdings auch strukturelle Veränderungen geplant. Dazu gehört insbesondere eine deutliche Reduzierung der Beschäftigtenzahl, um die Wettbewerbsfähigkeit langfristig zu sichern. Die entsprechenden Schritte sollen in den kommenden Wochen erfolgen.

Parallel dazu sind Anpassungen in Produktion, Vertrieb und Organisation vorgesehen, um das Unternehmen wirtschaftlich neu aufzustellen.

Geschäftsführung blickt nach vorn

Die Geschäftsführer Uwe Aichele und Frank Reifel zeigten sich nach der Entscheidung zuversichtlich: Ziel sei es nun, die wirtschaftliche Stärke zurückzugewinnen, das traditionsreiche Unternehmen zu modernisieren und eine stabile Zukunft für Marke und Betrieb zu sichern.

Gleichzeitig dankten sie Gläubigern, Beschäftigten, Betriebsrat sowie Kunden und Partnern für die Unterstützung während der Sanierungsphase.

Auch der gerichtlich bestellte Sachwalter Thomas Oberle bewertete den eingeschlagenen Weg positiv. Das Konzept sei „realistisch, tragfähig und im Interesse der Gläubiger“.

Hintergrund: Sanierung seit Oktober 2025

Die Privatbrauerei Eichbaum hatte Ende Oktober 2025 ein Eigenverwaltungsverfahren gestartet, um sich wirtschaftlich neu aufzustellen. Im Verlauf wurden mehrere Konzepte geprüft, bevor nun die Entscheidung für das aktuelle Fortführungskonzept gefallen ist.

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Zuletzt aktualisiert am 24. März 2026, 18:27