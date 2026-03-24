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Dr. Peter Kurz
24.03.2026, 8:57 Uhr

Mannheim – Ehrenbürgerbrief für Oberbürgermeister a.D. Dr. Peter Kurz

Dr. Peter KurzMannheim / Metropolregion Rhein-Neckar. Bei einem Festakt in der Kunsthalle hat Oberbürgermeister Christian Specht seinem Amtsvorgänger, Oberbürgermeister a.D. Dr. Peter Kurz, den Ehrenbürgerbrief der Stadt Mannheim überreicht. Im Dezember 2025 hatte der Gemeinderat beschlossen, ihm das Ehrenbürgerrecht zu verleihen.

„Die Ehrenbürgerwürde ist die höchste Auszeichnung der Stadt Mannheim. Seit die Ehrung 1820 zum ersten Mal vergeben wurde, ist sie nur 45 Menschen zuteilgeworden“, erklärt Specht. „Der Gemeinderat hat auf meinen Vorschlag hin Dr. Peter Kurz für sein langjähriges, herausragendes Engagement für unsere Stadt und die hier lebenden Menschen gewürdigt. Mit seinem unermüdlichen Einsatz im Bezirksbeirat und Gemeinderat, als Bürgermeister und Oberbürgermeister hat er sich besondere Verdienste um Mannheim erworben. Dafür danken wir ihm heute mit der verdienten Auszeichnung als Ehrenbürger unserer Stadt.“

Der Gemeinderat würdigt mit der Verleihung der Ehrenbürgerschaft die wegweisenden Projekte und Entwicklungen, die Dr. Peter Kurz während seiner Amtszeit angestoßen und vorangebracht hat. Unter seiner Führung hat Mannheim in zentralen kommunalen Zukunftsfeldern entscheidende Schritte gemacht und sich sowohl national als auch international sichtbar positioniert.

Im mit rund 400 geladenen Gästen komplett gefüllten Atrium der Kunsthalle hielt der Schauspieler und Autor Matthias Brandt die Festrede mit dem Titel „Ein Raum für das Unfertige“. Musikalisch begleitet wurde der Festakt von Matthias Debus (Bass), Erwin Ditzner (Schlagzeug), Anke Helfrich (Klavier), Alexandra Lehmler (Saxophon) und Olaf Schönborn (Saxophon).

Text des Ehrenbürgerbriefs:
Die Stadt Mannheim verleiht auf Beschluss des Gemeinderates vom 11. Dezember 2025 Herrn Oberbürgermeister a. D. Dr. Peter Kurz die Würde und Rechte eines Ehrenbürgers.

Oberbürgermeister a. D. Dr. Peter Kurz hat während seines langjährigen Wirkens im Bezirksbeirat, Gemeinderat sowie als Bürgermeister für Bildung, Kultur und Sport und insbesondere in seiner 16-jährigen Amtszeit als Oberbürgermeister der Stadt Mannheim die heutige Positionierung Mannheims maßgeblich gestaltet. Er hat Mannheim als wirtschaftliches, wissenschaftliches und kulturelles Zentrum der Europäischen Metropolregion Rhein-Neckar sowie als nationale und internationale Referenz im Bereich der Städtediplomatie weltweit maßgeblich geprägt.

Sein besonderes Augenmerk richtete Dr. Kurz während seiner gesamten Amtszeit auf die nachhaltige und strukturelle Entwicklung der Stadt. Unter seiner Führung wurden wegweisende Projekte und Entwicklungen angestoßen und vorangebracht, die Mannheim in zentralen kommunalen Zukunftsfeldern sowohl national als auch international sichtbar positioniert haben.

Zu den herausragenden Leistungen zählen unter anderem die erfolgreiche Transformation der Konversionsflächen zu modernen, lebenswerten Stadtquartieren, eine mit dem Leitbild Mannheim 2030 konsequent auf Nachhaltigkeit und Klimaschutz ausgerichtete Stadtentwicklung sowie die Stärkung der kommunalen Unternehmenslandschaft rund um die GBG Unternehmensgruppe, die heute nicht nur Wohnungsbau leistet, sondern auch Schulen, Kindertagesstätten und soziale Infrastruktur baut und betreibt. Dr. Kurz hat an der Gründung des Verbunds der Universitätsklinika Heidelberg und Mannheim mitgewirkt.

Darüber hinaus stärkte Dr. Kurz den Wirtschafts- und Innovationsstandort Mannheim durch die Errichtung mehrerer Gründungszentren sowie die Vernetzung von Hochschulen, Unternehmen und Verwaltung. Sein besonderer Einsatz galt stets der Arbeitsplatzsicherung in den Betrieben unserer Stadt. Er setzte sich für Teilhabe und Quartiersentwicklung ebenso wie für mehr Bildungsgerechtigkeit in Mannheim ein. Die Förderung der Kultur war ihm, genauso wie das respektvolle Miteinander in unserer Stadtgesellschaft ein Herzensanliegen.

Oberbürgermeister a. D. Dr. Peter Kurz hat sich in besonderem Maße um die Stadt Mannheim und ihre Bürgerschaft verdient gemacht.
Quelle Stadt Mannheim

Zuletzt aktualisiert am 24. März 2026, 08:57

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