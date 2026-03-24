Mannheim – Bau des Kombibad Herzogenried schreitet voran

Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Die Bauarbeiten am Kombibad Herzogenried kommen weiter voran und erreichen in den kommenden Monaten eine entscheidende Phase. Nach aktuellem Stand ist die Fertigstellung des Gebäudes für Ende 2026 vorgesehen. Im Anschluss an die bauliche Fertigstellung folgt die 3-monatige Inbetriebnahme- und Testphase. Diese umfasst umfangreiche technische Prüfungen sowie die schrittweise Vorbereitung des Badebetriebs. Die Gestaltung der Außenanlagen ist anschließend geplant und soll im Frühjahr 2027 umgesetzt werden. Der öffentliche Badebetrieb soll im Frühjahr 2027 starten.

Das neue Kombibad wird künftig sowohl den Anforderungen des Schul- und Vereinssports als auch den Bedürfnissen von Familien und Freizeitschwimmern gerecht. Geschaffen werden unter anderem ein 50-Meter-Sportbecken, ein Sprungbecken mit integrierter Kletterwand und 3m Sprungbrett, Lehr-, Kurs- und Außenbecken sowie attraktive Freizeitangebote wie Rutschen und Erlebnisbereiche. Insgesamt entsteht dabei mehr Wasserfläche als in den bisherigen Einrichtungen, wodurch sich die Kapazitäten für den Schwimm- und Badebetrieb deutlich erhöhen. Durch die Kombination von Hallen- und Freibad entsteht zudem ein ganzjährig nutzbares Angebot mit zentralem Zugang.

Im Zuge der weiteren Planung wurde auch die Parkplatzsituation angepasst. Die Stellflächen werden nicht wie ursprünglich vorgesehen vor dem alten Freibadeingang entstehen, sondern auf einer bisher schon versiegelten Fläche zwischen Hallenbad und Kaufland. Zusätzliche Kosten entstehen durch diese Anpassung nicht.

Im Zuge der Neustrukturierung der Mannheimer Bäderlandschaft werden das Herschelbad und das Hallenbad Seckenheim geschlossen. Die dortigen Angebote werden weitgehend durch das neue Kombibad am Standort Herzogenried ersetzt und gebündelt. Zudem wird derzeit ein Belegungskonzept erarbeitet, das die Nutzung durch Schulen, Vereine und die Öffentlichkeit regelt und in Einklang bringt. Dieses Konzept soll im Laufe des Jahres vorgestellt und mit den Vereinen besprochen werden.

„Die Umsetzung des Projekts verlief in den vergangenen Jahren trotz komplexer Rahmenbedingungen insgesamt stabil. Die Kosten bewegen sich im vorgesehenen Rahmen, unterliegen jedoch – wie bei Bauprojekten dieser Größenordnung üblich – weiterhin Risiken. Gleichzeitig zeigt das Projekt, dass die Sportstadt Mannheim kontinuierlich in ihre Sportinfrastruktur investiert, um Schulen, Vereinen und der Öffentlichkeit moderne und attraktive Angebote bereitzustellen“, erklärt Bürgermeister Ralf Eisenhauer.

Mit der geplanten Fertigstellung des Gebäudes Ende 2026, der anschließenden Inbetriebnahmephase und der Umsetzung der Außenanlagen im Frühjahr 2027 rückt die Eröffnung eines der modernsten Bäder der Region in greifbare Nähe.

Quelle: Stadt Mannheim

Zuletzt aktualisiert am 24. März 2026, 20:52