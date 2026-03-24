Ludwigshafen – Gartenstadt / Metropolregion Rhein-Neckar – In der Kärntner Straße in der Ludwigshafener Ernst-Reuter-Siedlung kommt es aktuell zu einem Einsatz von Polizei, Feuerwehr und Rettungskräften.

Nach ersten Informationen kam es zuvor zu Streitigkeiten zwischen Personen. Im Verlauf der Auseinandersetzung soll auch Reizgas eingesetzt worden sein.

Die Hintergründe des Streits sind derzeit noch unklar und Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Ob es Verletzte gibt, ist aktuell ebenfalls noch nicht bekannt.

Der Einsatz dauert derzeit noch an. Im Bereich der Kärntner Straße kommt es zu kleineren Verkehrsbehinderungen.

MRN-News wird nachberichten.

Quelle: MRN-News

Zuletzt aktualisiert am 24. März 2026, 17:52