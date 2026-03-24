Ludwigshafen – Arbeiten an der neuen Westbrücke: Parkplatz-Sperrung am Hauptbahnhof! am Hauptbahnhof

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar. Im Rahmen der Baumaßnahme an der Westbrücke für die künftige Helmut-Kohl-Allee kommt es von Mittwoch, 25. März, bis voraussichtlich Donnerstag, 26. März 2026, zu einer temporären Sperrung von Parkplätzen auf dem Bahnhofsvorplatz. Die Sperrung betrifft vier Parkplätze der Deutschen Bahn im Bereich zwischen dem Hauptbahnhof und dem zentralen Omnibusbahnhof. Grund hierfür sind notwendige Kampfmittelsondierungen, die im Zuge der vorbereitenden Maßnahmen für den Bau der Westbrücke durchgeführt werden. Verkehrsteilnehmer werden gebeten, die Einschränkungen zu beachten und alternative Parkmöglichkeiten zu nutzen.
Quelle Stadt Lu
Zuletzt aktualisiert am 24. März 2026, 13:34