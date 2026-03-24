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Design ohne Titel
24.03.2026, 20:34 Uhr

Landau – Offen, ehrlich und mit ganz viel Humor: Lesung zu den Wechseljahren mit Stefanie de Valesco

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Landau/Metropolregion Rhein-Neckar – Die Wechseljahre sind für viele Frauen noch immer mit Unsicherheiten, Klischees und Schweigen
behaftet. Dabei markieren sie einen bedeutenden Lebensabschnitt – geprägt von Veränderung, Kraft und
neuen Perspektiven.

In ihrer Lesung aus „Heiß: Liebeserklärung an die Wechseljahre“ am Donnerstag, 26. März, in Landau
widmet sich Autorin Stefanie de Valesco genau diesem Thema: ehrlich, klug und mit viel Humor. Sie
spricht über körperliche und emotionale Veränderungen, beleuchtet gesellschaftliche Erwartungen und
zeigt auf, warum die Wechseljahre mehr Aufmerksamkeit, Offenheit und Wertschätzung verdienen.

Die gemeinsame Veranstaltung der Gleichstellungsstellen Landau, Südliche Weinstraße und
Germersheim sowie pro familia Rheinland-Pfalz und pro familia Landau findet von 18:30 bis 20:30 Uhr in
der Buchhandlung BücherKnecht in der Theaterstraße 11 in Landau statt. Der Eintritt ist kostenfrei, eine
Anmeldung nicht erforderlich.

Die Lesung lädt dazu ein, festgefahrene Bilder zu hinterfragen, Erfahrungen zu teilen und die
Wechseljahre neu zu denken – nicht als Defizit, sondern als selbstverständlichen Teil eines
selbstbestimmten Lebens.

Bildunterschrift: Stefanie de Valesco liest in Landau aus ihrem Buch „Heiß: Liebeserklärung an die
Wechseljahre“. (Quelle: Hanser Verlag)

Quelle: Stadtverwaltung Landau in der Pfalz

Zuletzt aktualisiert am 24. März 2026, 20:34

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