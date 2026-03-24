Landau – Offen, ehrlich und mit ganz viel Humor: Lesung zu den Wechseljahren mit Stefanie de Valesco



Landau/Metropolregion Rhein-Neckar – Die Wechseljahre sind für viele Frauen noch immer mit Unsicherheiten, Klischees und Schweigen

behaftet. Dabei markieren sie einen bedeutenden Lebensabschnitt – geprägt von Veränderung, Kraft und

neuen Perspektiven.

In ihrer Lesung aus „Heiß: Liebeserklärung an die Wechseljahre“ am Donnerstag, 26. März, in Landau

widmet sich Autorin Stefanie de Valesco genau diesem Thema: ehrlich, klug und mit viel Humor. Sie

spricht über körperliche und emotionale Veränderungen, beleuchtet gesellschaftliche Erwartungen und

zeigt auf, warum die Wechseljahre mehr Aufmerksamkeit, Offenheit und Wertschätzung verdienen.

Die gemeinsame Veranstaltung der Gleichstellungsstellen Landau, Südliche Weinstraße und

Germersheim sowie pro familia Rheinland-Pfalz und pro familia Landau findet von 18:30 bis 20:30 Uhr in

der Buchhandlung BücherKnecht in der Theaterstraße 11 in Landau statt. Der Eintritt ist kostenfrei, eine

Anmeldung nicht erforderlich.

Die Lesung lädt dazu ein, festgefahrene Bilder zu hinterfragen, Erfahrungen zu teilen und die

Wechseljahre neu zu denken – nicht als Defizit, sondern als selbstverständlichen Teil eines

selbstbestimmten Lebens.

Bildunterschrift: Stefanie de Valesco liest in Landau aus ihrem Buch „Heiß: Liebeserklärung an die

Wechseljahre“. (Quelle: Hanser Verlag)

Quelle: Stadtverwaltung Landau in der Pfalz

Zuletzt aktualisiert am 24. März 2026, 20:34