Landau – Baustellenticker: Sanierung der Herrenbergstraße beginnt am 30. März



Landau/Metropolregion Rhein-Neckar – Die angekündigte Sanierung der Landauer Herrenbergstraße startet:

Von Montag, 30. März, bis voraussichtlich Freitag, 10. April, erneuern die von der Stadt beauftragten Fachfirmen den Abschnitt zwischen Godramsteiner Straße und B 10-Brücke. Die Arbeiten werden in den Osterferien gebündelt, um die

Bauzeit möglichst kurz zu halten.

Während der Bauzeit ist die Straße für den Durchgangsverkehr voll gesperrt. Die Umleitung von und nach Nußdorf erfolgt über Godramstein. Auch die Buslinien 500 und 521 werden entsprechend umgeleitet; die Haltestelle „Daimler“ entfällt. Fahrgäste werden gebeten, auf die Haltestelle „Bethesda“

auszuweichen.

Für die Abfallentsorgung richtet der Entsorgungs- und Wirtschaftsbetrieb Landau Sammelstellen ein. Die betroffenen Anliegerinnen und Anlieger wurden

bereits benachrichtigt.

Im Vorfeld hatte die Stadt bei einer Informationsveranstaltung rund 30 Anliegerinnen und Anlieger über die Maßnahme informiert. Die Sanierung

erfolgt im Auftrag des Landesbetriebs Mobilität; dabei werden rund 3.800 Quadratmeter Asphalt erneuert. Zusätzlich wird die östliche Bushaltestelle in der

Herrenbergstraße barrierefrei ausgebaut und es entsteht zur besseren Querung ein ebenfalls barrierefreier Übergang. Die Gesamtkosten belaufen sich auf rund 200.000 Euro. Davon übernimmt der LBM etwa 187.000 Euro für die Asphaltsanierung, die Stadt trägt rund 13.000 Euro für die barrierefreien

Ausbauten.

Warum die Sanierung notwendig ist, obwohl die Straße oberflächlich noch vergleichsweise in Ordnung wirkt, erläuterte bei der Infoveranstaltung der Leiter

der städtischen Mobilitätsabteilung Ralf Bernhard: „Von außen lässt sich der tatsächliche Zustand einer Straße oft nicht erkennen. Entscheidend ist auch, was unter der Deckschicht passiert. Wenn wir jetzt handeln, sichern wir die Herrenbergstraße für die kommenden 20 bis 30 Jahre. Damit vermeiden wir

später einen kompletten Ausbau mit deutlich längerer Bauzeit.“

Die Stadt Landau bittet um Verständnis für die Einschränkungen.

Bildunterschrift: Die Landauer Herrenbergstraße wird saniert. (Quelle: Stadt Landau)

Pressemitteilung der Stadt Landau in der Pfalz.

Zuletzt aktualisiert am 24. März 2026, 20:56