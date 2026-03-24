Landkreis Südliche Weinstraße – Insheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Nachtrag zum Zugunglück am Bahnübergang: LKW bleibt auf Gleisen stehen – Fahrer schwer verletzt – Bahnstrecke die ganze Nacht gesperrt

Nach dem schweren Unfall am Bahnübergang in Insheim (Südpfalz) liegen nun weitere Erkenntnisse zum Hergang vor. Ein Fahrzeugtransporter kollidierte am Montagabend gegen 19:00 Uhr mit einem Regionalexpress – der Fahrer wurde dabei schwer verletzt, mehrere Fahrgäste erlitten leichte Verletzungen.

LKW bleibt auf Bahnübergang stehen – Zug kann nicht mehr bremsen

Nach bisherigen Ermittlungen war der unbeladene Fahrzeugtransporter von der A65 kommend in Richtung Ortsmitte Insheim unterwegs. Aufgrund von stockendem Verkehr blieb der LKW mit seinem Auflieger auf dem Bahnübergang stehen.

Der Regionalexpress in Richtung Landau leitete umgehend eine Notbremsung ein, konnte den Zusammenstoß jedoch nicht mehr verhindern.

Der Fahrer des LKW konnte sich kurz vor der Kollision aus dem Führerhaus retten, wurde jedoch durch umherfliegende Fahrzeugteile schwer verletzt.

Weitere Verletzte im Zug – alle in Krankenhäuser gebracht

Durch den Aufprall wurden nach aktuellem Stand drei Fahrgäste des Regionalexpresses leicht verletzt.

Alle verletzten Personen wurden durch den Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Trümmerfeld über mehrere hundert Meter – Brand auf Parkplatz

Die Wucht des Aufpralls führte zu einem Trümmerfeld von mehreren hundert Metern Länge.

Durch brennende und umherfliegende Teile geriet zudem ein geparkter PKW auf einem Mitfahrerparkplatz neben der Strecke in Brand.

Der Fahrzeugtransporter sowie der Regionalexpress wurden komplett zerstört und sind nicht mehr fahrbereit.

Großeinsatz von Feuerwehr, Rettungsdienst und weiteren Kräften

Im Einsatz waren mehrere Feuerwehren aus den umliegenden Gemeinden, zahlreiche Rettungswagen sowie die Polizei.

Zur Absicherung der Einsatzstelle und Verkehrslenkung wurden zusätzlich Autobahn- und Straßenmeistereien hinzugezogen.

Die Feuerwehr übernahm unter anderem die Brandbekämpfung, das Ablöschen von Glutnestern sowie die Sicherung der Unfallstelle.

Bahnverkehr bleibt die ganze Nacht gesperrt

Die Bahnstrecke im Bereich Insheim bleibt für die gesamte Nacht gesperrt.

Reisende müssen weiterhin mit erheblichen Einschränkungen im Zugverkehr rechnen.

Ermittlungen laufen – Gutachter eingeschaltet

Zur Klärung der genauen Unfallursache wurde der Fahrzeugtransporter sichergestellt.

Ein Gutachter wurde hinzugezogen, um den Hergang detailliert zu rekonstruieren. Die Ermittlungen dauern an.

Nach ersten Schätzungen entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren 100.000 Euro.

Hinweis: Weitere Updates folgen, sobald neue gesicherte Informationen vorliegen.

Quelle: Polizeidirektion Landau

Zuletzt aktualisiert am 24. März 2026, 07:26