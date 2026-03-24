Heppenheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Unter dem Titel „Bruchsee-Natur-Entdecker“ bietet die Tourist Information Heppenheim in diesem Jahr wieder ein abwechslungsreiches Programm mit natur- und umweltpädagogischen Workshops für Familien mit Kindern im Grundschulalter an. Gemeinsam mit verschiedenen ehrenamtlichen Partnern wurde eine Veranstaltungsreihe entwickelt, die spielerisch Wissen über Natur und Umwelt vermittelt.

Die Programmreihe wird mit „BNE“ abgekürzt und steht zugleich für „Bildung für nachhaltige Entwicklung“. Dieses Bildungskonzept ist Teil der globalen Nachhaltigkeitsziele der Agenda 2030 der Vereinten Nationen. Ziel ist es, Menschen dazu zu befähigen, verantwortungsvoll zu handeln und natürliche Lebensgrundlagen für kommende Generationen zu bewahren.

Den Auftakt macht am Freitag, 29. Mai 2026, von 15:00 bis etwa 17:30 Uhr der Workshop „Vögel und Amphibien“. Günther Hagemeister vom NABU Heppenheim e.V. vermittelt kindgerecht Wissenswertes über die Tierwelt am Bruchsee. Im Fokus stehen dabei sowohl die verschiedenen Vogelarten in Luft, Gehölzen, Wasser und Schilf als auch Frösche, Kröten und Molche, die im und rund um den Bruchsee leben. Treffpunkt ist der Parkplatz der Grillplätze am See (ehemals Vogelpark).

Am 19. Juni 2026 folgt der Workshop „Die faszinierende Welt der Honigbienen“ mit Martin Zahn von der Heppenheimer Stadthonig-Imkerei. Am 21. August 2026 lädt Geopark-Rangerin Sindy Grambow zur botanischen Exkursion „Essbares Grünzeug“ ein. Den Abschluss bildet am 11. September 2026 ein Workshop zum Thema „Obstbäume“, durchgeführt vom Obst- und Gartenbauverein Heppenheim.

Die Teilnahme an allen Veranstaltungen ist kostenfrei; gegebenenfalls fallen Materialkosten an. Die Begleitung der Kinder durch eine Aufsichtsperson ist erforderlich.

Weitere Informationen sind bei der Tourist Information Heppenheim sowie online unter www.heppenheim.de/bne erhältlich. Die Anmeldung ist dort ebenfalls über ein Onlineformular möglich.

Quelle: Stadt Heppenheim

Zuletzt aktualisiert am 24. März 2026, 20:28