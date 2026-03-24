  • /// METROPOLREGION RHEIN-NECKAR NEWS

Mrn news platzhalter logo 5
24.03.2026, 20:28 Uhr

Heppenheim – Umweltbildung für Kinder am Bruchsee

Mrn news platzhalter logo 5Heppenheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Unter dem Titel „Bruchsee-Natur-Entdecker“ bietet die Tourist Information Heppenheim in diesem Jahr wieder ein abwechslungsreiches Programm mit natur- und umweltpädagogischen Workshops für Familien mit Kindern im Grundschulalter an. Gemeinsam mit verschiedenen ehrenamtlichen Partnern wurde eine Veranstaltungsreihe entwickelt, die spielerisch Wissen über Natur und Umwelt vermittelt.

Die Programmreihe wird mit „BNE“ abgekürzt und steht zugleich für „Bildung für nachhaltige Entwicklung“. Dieses Bildungskonzept ist Teil der globalen Nachhaltigkeitsziele der Agenda 2030 der Vereinten Nationen. Ziel ist es, Menschen dazu zu befähigen, verantwortungsvoll zu handeln und natürliche Lebensgrundlagen für kommende Generationen zu bewahren.

Den Auftakt macht am Freitag, 29. Mai 2026, von 15:00 bis etwa 17:30 Uhr der Workshop „Vögel und Amphibien“. Günther Hagemeister vom NABU Heppenheim e.V. vermittelt kindgerecht Wissenswertes über die Tierwelt am Bruchsee. Im Fokus stehen dabei sowohl die verschiedenen Vogelarten in Luft, Gehölzen, Wasser und Schilf als auch Frösche, Kröten und Molche, die im und rund um den Bruchsee leben. Treffpunkt ist der Parkplatz der Grillplätze am See (ehemals Vogelpark).

Am 19. Juni 2026 folgt der Workshop „Die faszinierende Welt der Honigbienen“ mit Martin Zahn von der Heppenheimer Stadthonig-Imkerei. Am 21. August 2026 lädt Geopark-Rangerin Sindy Grambow zur botanischen Exkursion „Essbares Grünzeug“ ein. Den Abschluss bildet am 11. September 2026 ein Workshop zum Thema „Obstbäume“, durchgeführt vom Obst- und Gartenbauverein Heppenheim.

Die Teilnahme an allen Veranstaltungen ist kostenfrei; gegebenenfalls fallen Materialkosten an. Die Begleitung der Kinder durch eine Aufsichtsperson ist erforderlich.

Weitere Informationen sind bei der Tourist Information Heppenheim sowie online unter www.heppenheim.de/bne erhältlich. Die Anmeldung ist dort ebenfalls über ein Onlineformular möglich.

Quelle: Stadt Heppenheim

Zuletzt aktualisiert am 24. März 2026, 20:28

DIESE MELDUNG BITTE TEILEN UND WEITERLEITEN! DANKE!

  • >> News einsenden |
    >> Werbung schalten |
    >> Medienservices |
    >> Über /// MRN-News.de

  • ORTSMELDUNGEN

    MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


    Ort auswählen und „Go“ drücken.

  • INSERAT
    Pfalzbau Ludwigshafen

    INSERAT
    Kuthan Immobilien

    INSERAT
    HAUCK KG Ludwigshafen
    INSERAT
    Edeka Scholz

    INSERAT
    VR Bank Rhein-Neckar
    INSERAT
    MRN-Events.de

    INSERAT

  • INSERAT

    www.turm.restaurant

  • DER MRN-EVENTS-KALENDER


    >> ZUM EVENTKALENDER

  • NÄCHSTE EVENTS

    Veranstaltungen

    Kalender von Veranstaltungen

    Montag
    Dienstag
    Mittwoch
    Donnerstag
    Freitag
    Samstag
    Sonntag
    0 Veranstaltungen,
    0 Veranstaltungen,
    0 Veranstaltungen,
    0 Veranstaltungen,
    0 Veranstaltungen,
    0 Veranstaltungen,
    0 Veranstaltungen,
    0 Veranstaltungen,
    0 Veranstaltungen,
    0 Veranstaltungen,
    0 Veranstaltungen,
    0 Veranstaltungen,
    0 Veranstaltungen,
    2 Veranstaltungen,
    Heidelberg vertreibt den Winter: Sommertagszüge in den Stadtteilen
    Heidelberg vertreibt den Winter: Sommertagszüge in den Stadtteilen
    Ludwigshafen – Wilhelm-Hack-Museum: Öffentliche Führungen im März
    Ludwigshafen – Wilhelm-Hack-Museum: Öffentliche Führungen im März
    2 Veranstaltungen,
    2 Veranstaltungen,
    2 Veranstaltungen,
    2 Veranstaltungen,
    2 Veranstaltungen,
    3 Veranstaltungen,
    4 Veranstaltungen,
    Ludwigshafen – Wilhelm-Hack-Museum: Sonntagsmatineen der Pfälzischen Musikgesellschaft e.V.
    Ludwigshafen – Wilhelm-Hack-Museum: Sonntagsmatineen der Pfälzischen Musikgesellschaft e.V.
    6 Veranstaltungen,
    10 Veranstaltungen,
    + 1 Mehr
    11 Veranstaltungen,
    + 2 Mehr
    14 Veranstaltungen,
    + 4 Mehr
    13 Veranstaltungen,
    Heidelberg – Ausstellung „Klaus Staeck – Papierarchiv Höhle“
    Heidelberg – Ausstellung „Klaus Staeck – Papierarchiv Höhle“
    + 3 Mehr
    17 Veranstaltungen,
    + 7 Mehr
    11 Veranstaltungen,
    IniDill IdEdB Ch.Jai Gonzales UT2024 Foto Guenter Kraemmer DSC00336
    Heidelberg – Unterwegstheater: „In der Einsamkeit der Baumwollfelder – Deals unter Ausschluss der Öffentlichkeit“ mit Ini Dill
    7 Veranstaltungen,
    16 Veranstaltungen,
    + 7 Mehr
    11 Veranstaltungen,
    + 1 Mehr
    20 Veranstaltungen,
    + 10 Mehr
    10 Veranstaltungen,
    15 Veranstaltungen,
    + 3 Mehr
    9 Veranstaltungen,
    4 Veranstaltungen,
    5 Veranstaltungen,
    Frankenthal – Offenes Osterbasteln für Familien mit Kindern ab 4 Jahren
    Frankenthal – Offenes Osterbasteln für Familien mit Kindern ab 4 Jahren
    6 Veranstaltungen,
    10 Veranstaltungen,
    + 3 Mehr
    4 Veranstaltungen,
    6 Veranstaltungen,
    Ostermarkt Mutterstadt
    Ostermarkt Mutterstadt
    7 Veranstaltungen,
    + 1 Mehr
    + 2 Mehr
    + 4 Mehr
    + 3 Mehr
    + 7 Mehr
    + 7 Mehr
    + 1 Mehr
    + 10 Mehr
    + 3 Mehr
    + 3 Mehr