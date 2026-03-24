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Şuanda II
24.03.2026, 20:29 Uhr

Hemsbach – Şuanda – „Von Augenblick zu Augenblick“ am 11. April in der Ehemaligen Synagoge

Şuanda II
Hemsbach/Metropolregion Rhein-Neckar – Şuanda (shuanda) ist der türkische Ausdruck für „im Moment / im Augenblick“ und damit
das Motto des taufrischen Trios von Alina Bauer (Geige, Mandoline und Mandorla), Sanne Möricke
(Akkorden) und Johannes Oster (Percussion).

Traditioneller Musik vergangener Zeiten schenkt Şuanda einen Augenblick Raum in der Gegenwart.
Die Liebe des Trios gilt der traditionellen Musik Osteuropas und Kleinasiens.

So haben sie ausgehend vom Klezmer und seinen Verbindungen zu umliegenden Musiktraditionen
ein abwechslungsreiches Programm energiereicher Musik aus Rumänien, Bulgarien, der Ukraine,
Griechenland und der Türkei zusammengestellt, mit denen sie auch die Geschichte lang
zurückliegender Völkerbewegungen nachzeichnen. Das Trio kreiert dabei Genussmomente der ganz
besonderen Art.

Info: – Şuanda „von Augenblick zu Augenblick“ am Samstag, 11. April, 19.30 Uhr (Einlass 18.30 Uhr)
in der Ehemaligen Synagoge, Mittelgasse 16, 69502 Hemsbach. Karten im Vorverkauf (20 €,
Abendkasse 22 €) gibt es im Bürgerbüro der Stadt Hemsbach, Grabenstraße 2, online unter
hemsbach.reservix.de, unter der Ticket-Hotline 0761 888499 99 und an allen Reservix-Vorverkaufsstellen.

Foto: Şuanda /Alina Bauer
Quelle: Stadtverwaltung Hemsbach

Zuletzt aktualisiert am 24. März 2026, 20:29

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