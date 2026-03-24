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24.03.2026, 20:44 Uhr

Heidelberg – Umbau der Haltestelle Freiburger Straße: Stadt informierte Gremien über rnv-Pläne

Mrn news platzhalter logo 5Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Im Zeitraum von Ende März bis voraussichtlich 21. Juni 2026 führt die Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (rnv) Bauarbeiten an der Straßenbahninfrastruktur zwischen Weststadt und Rohrbach durch. Ein Schwerpunkt der Arbeiten liegt im Bereich der Haltestelle Freiburger Straße. Die Maßnahme umfasst den barrierefreien Ausbau der Haltestelle sowie Arbeiten an den Gleisanlagen. Über den Planungsstand der Umbaupläne sowie ergänzende Maßnahmen am Verkehrsknoten Freiburger Straße/Karlsruher Straße hat die Stadt den Ausschuss für Klimaschutz, Umwelt und Mobilität in seiner Sitzung am 18. März 2026 informiert.

Barrierefreie Haltestelle und bessere Umsteigemöglichkeiten

Die Haltestelle Freiburger Straße wird barrierefrei ausgebaut. Dies beinhaltet unter anderem

• Hochbahnsteige mit einer Höhe von 30 Zentimetern über der sogenannten Schienenoberkante für einen ebenerdigen Ein- und Ausstieg,
• stufenlose Bahnsteigzugänge über die sogenannten Bahnsteighinterkanten,
• eine entsprechende Umgestaltung der dortigen Bushaltestelle,
• ein Blindenleitsystem für die Bahnsteige und deren sogenannte Zuwegung
• sowie rollstuhlgerechte Fahrgastautomaten akustischer Bedienung.

Ziel ist es, den Zugang zum öffentlichen Nahverkehr für alle Fahrgäste zu erleichtern und sicherer zu machen.

• Die bisher im Gleisbereich verlegten Platten werden entnommen und durch Schotter sowie Zaun ersetzt, sodass das potenziell gefährliche Queren über die Gleisanlage verhindert werden kann.
• Am nördlichen Ende der Haltestelle wird ein Fußgängerüberweg über die Gleise so gebaut, dass er in einer geraden Linie mit der anschließenden Fußgängerquerung der Karlsruher Straße liegt.

Mit der Fertigstellung wird zudem ein barrierefreier Umstieg zwischen der Buslinie 29 und den Straßenbahnlinien 23 und 24 stadteinwärts möglich.

Neue Gleiswechselanlagen für mehr betriebliche Flexibilität

Zwischen den Haltestellen Ortenauer Straße und Freiburger Straße werden zwei zusätzliche Weichen verbaut, sodass im Fall einer Störung auf der Strecke Straßenbahnen an dieser Stelle künftig wenden können. Dadurch verbessert sich die betriebliche Flexibilität und das Straßenbahnnetz wird widerstandsfähiger bei Baumaßnahmen oder Störungen. Nähere Information der rnv zu den ÖPNV-Auswirkungen der Arbeiten finden sich online unter www.rnv-online.de/verkehrsmeldungen.

Verbesserungen für den Fußverkehr an der Kreuzung Freiburger Straße/Karlsruher Straße

Die Rückmeldungen aus der letzten Bezirksbeiratssitzung in Rohrbach bezüglich der Bedingungen für Fußgängerinnen und Fußgänger am Knotenpunkt Freiburger Straße/Karlsruher Straße hat die Stadt Heidelberg aufgenommen. Die sogenannten Zwischenzeiten der gesamten Anlage wurden entsprechend der aktuellen Regelwerke überprüft und angepasst. Gleichzeitig werden die Freigabezeiten für den Fußgängerverkehr über die Karlsruher Straße verlängert. Dadurch verbessert sich die sogenannte Querungssituation für Fußgängerinnen und Fußgänger. Die Anpassungen erfolgen im Zusammenhang mit dem barrierefreien Umbau der Haltestelle.

Quelle: Stadt Heidelberg

Zuletzt aktualisiert am 24. März 2026, 20:44

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