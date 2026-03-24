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24.03.2026, 20:35 Uhr

Heidelberg – Legendenschild für Hilde Domin: Auftakt am Tag der Poesie

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Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die Stadt Heidelberg hat sich gemeinsam mit der Bürgerstiftung Heidelberg an einer neuen Schilderaktion im Stadtgebiet beteiligt. Mit ihrem Projekt „Bildung im Vorübergehen“ plant die Bürgerstiftung, in einer ersten Runde insgesamt 36 sogenannte Legendenschilder unter bestehenden Straßenschildern anzubringen und damit bedeutende Persönlichkeiten und deren Wirken sichtbar zu machen.

Auftakt der Schilderaktion am 21. März

Am Samstag, 21. März 2026, dem internationalen Tag der Poesie, wurde das erste Legendenschild angebracht. Es ergänzt ein Straßennamensschild in der Hilde-Domin-Straße und würdigt damit das Leben und Werk der Dichterin Hilde Domin. Die Bürgerstiftung Heidelberg initiiert und finanziert das Projekt durch Spenden und Sammlungen, mit dem Ziel, zahlreiche Legendenschilder in allen Stadtteilen zu realisieren. Die Umsetzung und Montage erfolgt durch die Schlosserei der Abfallwirtschaft, Stadtreinigung und Zentralwerkstätten (ASZ) der Stadt Heidelberg.

Hilde Domin und ihr Bezug zu Heidelberg

Hilde Domin zählt zu den bedeutendsten deutschsprachigen Lyrikerinnen des 20. Jahrhunderts. Sie lebte über viele Jahre in Heidelberg, wo sie nach ihrer Rückkehr aus dem Exil zu einer prägenden literarischen Stimme wurde. Ihr Werk, das sich mit Themen wie Heimat, Exil und Identität auseinandersetzt, ist bis heute von großer Aktualität. Im Februar und März 2026 wurde ihr Wirken in Heidelberg erneut besonders gewürdigt. Eine Ausstellung des Kulturamts fand im Haus Cajeth statt und widmete sich ihrem Leben und Werk. Die Finissage erfolgte ebenfalls am Welttag der Poesie. Die Anbringung des Legendenschilds fügte sich somit in ein aktuelles kulturelles Gedenken ein und stärkt die Sichtbarkeit ihrer Bedeutung für die Stadt.

Die Schlosserei der ASZ Heidelberg als Umsetzungspartner

Die Schlosserei der ASZ Heidelberg übernimmt die handwerkliche Umsetzung der Legendenschilder im gesamten Stadtgebiet. Neben der Fertigung und Montage sorgt sie für eine fachgerechte und langlebige Installation im öffentlichen Raum. Mit ihrem breiten Leistungsspektrum trägt die Schlosserei maßgeblich zur Infrastruktur und Gestaltung der Stadt bei. Die Schilderaktion bietet zugleich die Gelegenheit, die vielfältige Arbeit der Zentralwerkstätten sichtbar zu machen und deren Beitrag zur Stadtentwicklung hervorzuheben.

Quelle: Stadt Heidelberg

Mitarbeitende der städtischen ASZ brachten eines der ersten Legendenschilder in der Hilde-Domin-Straße an. Mit den Schildern sollen bedeutende Personen und ihr Wirken im Heidelberger Stadtbild sichtbar gemacht werden.
Foto: Bürgerstiftung Heidelberg

Zuletzt aktualisiert am 24. März 2026, 20:35

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