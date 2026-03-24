Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die Stadt Heidelberg arbeitet an einem neuen Konzept für Besucherparkausweise. Die für das zweite Quartal angekündigte Einführung der neuen Regelung wird sich in die zweite Jahreshälfte verschieben. Bis das neue Konzept greift, gelten in den Bereichen mit Anwohnerparken weiterhin die für 2025 ausgestellten Besucherparkausweise. Wer keine Besucherparkausweise mehr hat, kann nach den bisher geltenden Regelungen Besucherparkausweise in einem der Bürgerämter bekommen. Der erste Bogen ist nach den bisher geltenden Regelungen kostenlos, jeder weitere Bogen kostet 6 Euro beziehungsweise 27 Euro ab dem siebten Bogen.

Termine in den Bürgerämtern können online unter termin.heidelberg.de oder telefonisch von 8 bis 16 Uhr unter 06221 58-13333 gebucht werden.

Quelle: Stadt Heidelberg

Zuletzt aktualisiert am 24. März 2026, 20:40