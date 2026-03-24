

Germersheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die Kreisverwaltung Germersheim passt ihre Erreichbarkeits- und Öffnungszeiten noch stärker den Bedürfnissen der Bürgerinnen und Bürger an. Durch digitale Terminvergaben unter www.kreis-germersheim.de/termine und klar geregelte und erweiterte Besucherzeiten soll der Kontakt zur Verwaltung künftig einfacher, planbarer und serviceorientierter werden.

Ab 1. April gelten in der Kreisverwaltung die folgenden neuen Öffnungs- und Erreichbarkeitszeiten, die Bürgerinnen und Bürgern eine verlässliche und flexiblere Terminvereinbarung ermöglichen: Von Montag bis Freitag ist in der Zeit von 8.30 bis 12 Uhr für spontanen Publikumsverkehr geöffnet. Darüber hinaus gibt es die Möglichkeit, Online- oder Telefon-Termine flexibel zu vereinbaren.

Dazu Landrat Martin Brandl: „Mit den neuen Erreichbarkeitszeiten schaffen wir für die Bürgerinnen und Bürger verlässlichere Strukturen und klare Ansprechzeiten – und gleichzeitig für unsere Mitarbeitenden mehr Raum für konzentriertes Abarbeiten von Anträgen oder Verwaltungsvorgängen. Durch digitale Terminvergaben und festgelegte Besuchszeiten entsteht eine bessere Planung auf beiden Seiten. Unser Service wird dadurch persönlicher, verbindlicher und effizienter.“ Bürgerinnen und Bürger können künftig ihren Termin bequem online buchen oder auch spontan während der neuen Öffnungszeiten vorbeikommen. Ist der gewünschte Ansprechpartner nicht sofort verfügbar, wird am Infopoint unkompliziert ein Termin vereinbart.

Ausgenommen von der neuen Regelung sind vorerst die Zulassung- und Führerscheinstelle, die Ausländerbehörde sowie der „Bereitschaftsdienst Kinderschutz“ im Jugendamt. Der Bereich Kinderschutz im Jugendamt ist weiterhin montags bis donnerstags von 13.30 bis 16 Uhr telefonisch und vor Ort erreichbar. Außerhalb dieser Zeiten gilt im Notfall weiterhin die Meldung an die Polizei. Für die Zulassungsstellen der Kreisverwaltung Germersheim in der 17er Straße 1 in Germersheim und in der Gartenstraße 8 in Kandel sowie die Führerscheinstelle in Germersheim gelten die bisherigen Öffnungszeiten, vormittags von 8 bis 12 Uhr sowie dienstags von 13.30 bis 16 Uhr und donnerstags von 13.30 bis 18 Uhr. Die Ausländerbehörde ist grundsätzlich nur nach vorheriger Terminvereinbarung erreichbar, die generellen Öffnungszeiten vormittags gelten hier nicht.

Mit der Neuregelung setzt die Kreisverwaltung Germersheim ein weiteres Zeichen für eine moderne, digitale und zugleich bürgernahe Verwaltung. Die digitale Terminvereinbarung erreichen Bürgerinnen und Bürger hier unter www.kreis-germersheim.de/termine.

Diese gibt es unter www.kreis-germersheim.de/digital

Quelle: Stadt Germersheim

Zuletzt aktualisiert am 24. März 2026, 19:38