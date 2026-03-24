Frankenthal – Seniorenfahrt „Uff de Betze“: Besuch des Fritz-Walter-Stadions

Frankenthal / Metropolregion Rhein-Neckar. Das Seniorenbüro und der Seniorenbeirat Frankenthal laden am Dienstag, 5. Mai zu einer gemeinsamen Fahrt zum Fritz-Walter-Stadion in Kaiserslautern ein.

Die Busfahrt startet um 10 Uhr am Isenachparkplatz in Flomersheim und um 10.15 Uhr am Hauptbahnhof Frankenthal (Bussteig 1/2).

Die Rückfahrt ist für 16 Uhr vorgesehen.

Im Teilnahmebeitrag von 29 Euro sind die Busfahrt, eine 90-minütige Stadionführung sowie der Eintritt inklusive Führung durch das FCK-Museum enthalten.

Da im Stadion keine Verpflegungsmöglichkeiten bestehen, ist im Anschluss ein Halt im Schullandheim in Hertlingshausen geplant. Dort besteht die Möglichkeit zu einem Imbiss. Die Kosten hierfür in Höhe von 10 Euro sind vor Ort in bar zu entrichten.

Begleitet wird die Fahrt von Johanna Danner, Mitglied des Seniorenbeirats.

Fahrkarten sind gegen Barzahlung am Empfang im Seiteneingang des Rathauses zu folgenden Öffnungszeiten erhältlich:

Montag und Dienstag von 8 bis 12 Uhr sowie von 14 bis 16 Uhr,

Mittwoch von 8 bis 14 Uhr,

Donnerstag von 8 bis 12 Uhr sowie von 14 bis 18 Uhr,

Freitag von 8 bis 12.30 Uhr.

Kontakt für weitere Informationen:

Seniorenbüro, Brigitte Sauer, telefonisch unter 06233/89-563 oder per Mail an brigitte.sauer@frankenthal.de.

Alle Informationen zu Aktionen und Veranstaltungen des Seniorenbüros sind unter www.frankenthal.de/senioren zu finden.

Quelle Stadt Frankenthal

Zuletzt aktualisiert am 24. März 2026, 08:52