Frankenthal – Frühjahrsmarkt vom 4. bis 10. April

Frankenthal / Metropolregion Rhein-Neckar. Frühling in Frankenthal startet mit dem Frühjahrsmarkt

Vom 4. bis 10. April auf dem Röntgen- und Parsevalplatz

Der Frühling ist die Zeit des Neuanfangs – und was könnte es Schöneres geben, als ihn gemeinsam zu feiern? Von Freitag, 4. bis Freitag, 10. April laden die Schausteller zu Spiel, Spaß und Action auf Röntgen- und Teile des Parsevalplatzes ein. Offiziell eröffnet wird der Frühjahrsmarkt durch Bürgermeister Bernd Knöppel am Freitag, 4. April um 16 Uhr im Biergarten der Familie Bernd Nickel.

Die Besucher erwartet eine Mischung aus Tradition, Genuss und Geselligkeit. Insgesamt nehmen 21 Fahr- und Spielgeschäfte teil. Wieder mit dabei ist das Rundfahrgeschäft „Shake“. Die kleinen Besucher können sich in Kinderkarussells vergnügen. Ein Autoscooter, weitere Spielgeschäfte, Imbissbetriebe, Süßwaren- und Eisstände komplettieren das Angebot. Am Donnerstag, 9. April, lädt der Frühjahrsmarkt zu einem besonderen Aktionstag ein – mit attraktiven Sonderangeboten und exklusiven Preisnachlässen.

Der Frankenthaler Frühjahrsmarkt ist Freitag und Samstag von 13.30 bis 22 Uhr geöffnet, am Sonntag von 11 bis 21 Uhr und Montag bis Donnerstag von 13.30 Uhr bis 21 Uhr. Imbissbetriebe und Süßwarenverkaufsstände öffnen an allen Tagen bereits um 11 Uhr.

Direkt im Anschluss des Frühjahrsmarktes findet vom 10. bis 12. April das Street Food Festival auf dem Rathausplatz statt. Der Verkaufsoffene Sonntag lädt am 12. April zum Bummeln in die Innenstadt ein.

Parken

Die Parkplätze des Röntgenplatzes und die erste Parktasche des Parsevalplatz stehen von Mittwoch, 1. April bis Sonntag, 12. April nicht zur Verfügung.

Folgende Ausweichparkplätze können in dieser Zeit genutzt werden: Parkplatz am Kanal, Sporthalle am Kanal, Parkbuchten Benderstraße auf Höhe Rewe + hinter dem Stadion, Meergartenweg, P6 Süd (Jahnplatz), Parken auf dem „Gehweg“ in der Benderstraße wird geduldet.

Die Parkplätze am Röntgenplatz sowie in der Bleichstraße stehen ausschließlich Anwohnern zur Verfügung, die dort wohnen und im Besitz eines gültigen Anwohnerparkausweises sind. Anwohnerparkausweise werden auf Antrag ausgestellt. Der Antrag kann rechtzeitig beim Bereich Bürgerdienste, Ordnung und Umwelt – Abteilung Straßenverkehr – unter Angabe der Anschrift sowie des Kfz-Kennzeichens per E-Mail an buergerdiensteordnungundumwelt@frankenthal.de gestellt werden.

Während der Zeit des Frühjahrsmarktes werden verstärkt Kontrollen im Bereich des Röntgenplatzes durchgeführt.

Zufahrtssperren

Die Zufahrt in die Bleichstraße ist nur von der Carl-Theodor-Straße und nur für Anwohner mit Anwohnerparkausweis möglich. Es erfolgt vor Ort eine Zufahrts-Kontrolle. Die Zufahrt über den Parsevalplatz in die Bleichstraße ist nicht mehr möglich. Dort wird eine feste Pitagone-Zufahrssperre aufgebaut, die das Einfahren auf das Festgelände verhindert.

Mehr zum Frühjahrsmarkt unter www.frankenthal.de/frühjahrsmarkt

Zuletzt aktualisiert am 24. März 2026, 11:23