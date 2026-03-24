Frankenthal – Earth Hour 2026: Wir machen’s aus!

Frankenthal / Metropolregion Rhein-Neckar. Beleuchtung an den Stadttoren und am Rathaus wird abgeschaltet

Am Samstag, 28. März von 20.30 bis 21.30 Uhr findet die diesjährige Earth Hour statt. Bei der weltweit größten Klimaschutzaktion gehen rund um den Globus die Lichter aus, sodass 60 Minuten lang viele Gebäude, Sehenswürdigkeiten und unzählige Privathaushalte in Dunkelheit gehüllt sind, um ein globales Zeichen für den Schutz unseres Planeten zu setzen. Dieses Jahr wird in Frankenthal wieder die Beleuchtung des Wormser Tors und Speyerer Tors, des Rathauses sowie auf dem Rathausplatz abgeschaltet.

Darüber hinaus lädt die Stadt Frankenthal Bürger dazu ein, auch bei sich Zuhause das Licht auszuschalten, um gemeinsam ein Zeichen für ein besseres Weltklima zu setzen. So kann jeder ein Teil dieser weltweiten Bewegung werden.

In diesem Jahr steht die Earth Hour in Deutschland unter dem Motto „Wir machen’s aus“. Das bedeutet ganz konkret: das Licht ausschalten – und zugleich ein Zeichen setzen. Denn jede und jeder Einzelne kann sich dafür einsetzen, eine lebenswerte Zukunft für alle zu schaffen – indem wir gemeinsam mehr Klima- und Umweltschutz einfordern.

Die Earth Hour ist in diesem Jahr – zu ihrem 20. Jubiläum – vielleicht relevanter denn je. Jetzt ist die Zeit, sich für Fortschritte stark zu machen. Auch bei uns zuhause. Denn Klimaschutz beginnt vor Ort: in unseren Städten, Quartieren und im täglichen Leben der Menschen. Die Earth Hour erinnert daran, dass Kommunen gemeinsam mit ihren Bürgerinnen und Bürgern einen Beitrag zu einer gesunden, lebenswerten und zukunftsfähigen Stadt leisten können.

Earth Hour weltweit

Die Earth Hour ist ein weltweites Ereignis, an dem Millionen von Menschen auf der ganzen Welt ein sichtbares Zeichen für einen lebendigen Planeten setzen, indem sie am gleichen Tag um 20.30 Uhr Ortszeit das Licht löschen. Durch die symbolische Dunkelheit soll auf die Folgen des Klimawandels und dessen Bedrohung für alle Lebewesen auf unserer Erde hingewiesen werden.

Alle Infos zum Mitmachen gibt es unter www.wwf.de/earth-hour

Mehr zum Klimaschutz in Frankenthal: www.frankenthal.de/klimaschutz

Quelle Stadt Frankenthal

Zuletzt aktualisiert am 24. März 2026, 13:37