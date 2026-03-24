Eberbach / Rhein-Neckar-Kreis / Metropolregion Rhein-Neckar. (ots) In der Nacht von Samstag auf Sonntag randalierte ein 27-Jähriger gegen Mitternacht in der Altstadt von Eberbach. Im Bereich der Hohenstaufenstraße, Odenwaldstraße und Güterbahnhofstraße pöbelte der Mann Passanten an und soll einer noch unbekannten Frau hinter gelaufen sein. Nach aktuellen Erkenntnissen soll er diese Frau auch beleidigt und bedroht haben, bevor er als Beifahrer in einen BMW einstieg und davonfuhr. Im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen wurde der Randalierer kurze Zeit später am Bahnhof von der Polizei festgenommen.

Da der Mann sich in einem psychischen Ausnahmezustand befand, wurde er nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen in eine Fachklinik gebracht.

Das Polizeirevier Eberbach hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen des Sachverhalts, insbesondere die Frau, die von dem Randalierer beleidigt und bedroht worden sein soll, sich unter 06271/92100 zu melden

Zuletzt aktualisiert am 24. März 2026, 13:52