Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die estnische Hauptstadt Tallinn gilt als die digitalste Stadt der Welt. Die dortige Verwaltung ist in aller Munde und gilt in jedem Fall als äußerst innovativ. Dass es auch in der Stadtverwaltung Heidelberg ein Innovationsteam gibt, ist vielen nicht bekannt, ebensowenig die Kooperation mit der Stadt Tallinn. Für uns war es sehr spannend zu hören und zu sehen, welche Projekte bereits gemeinsam umgesetzt werden konnten und – aktuell wichtiger denn je – welche Einsparungen über den Einsatz von KI generiert werden können.

Aber das sind nur die ersten Ansätze. Wie wir in Heidelberg die Verwaltung transformieren könnten, berichten wir nächste Woche.

Quelle: „Die Heidelberger“ Gemeinderatsfraktion

Zuletzt aktualisiert am 24. März 2026, 21:01