B10/AS LD-Nord – Kontrollen zur Einhaltung des Lkw-Durchfahrtsverbots auf der B10



Landau/Metropolregion Rhein-Neckar – Von Montag (23.03.2026, 6 Uhr) auf Dienstag (24.03.2026, 6 Uhr) wurden an der A65 (AS Landau-Nord) und der B10 Durchfahrtskontrollen durchgeführt.

Von 29 kontrollierten Lkw-Fahrern mussten 17 umkehren, da sie keine entsprechende Berechtigung vorweisen konnten. Gegen sie wurde zudem ein Bußgeldverfahren eingeleitet. Aufgrund von Tunnelarbeiten ist die B10 zwischen den Anschlussstellen Rinnthal/B48 und Annweiler-Ost bereits seit dem 27.02.2026 voll gesperrt.

Die Sperrung dauert voraussichtlich noch bis zum 17.05.2026 an. Die örtliche Umleitung erfolgt über Rinnthal, Annweiler-Sarnstall und Annweiler. Um diese Strecke zu entlasten, ist die Durchfahrt auf der B10 für Lastkraftwagen über 7,5 t – ausgenommen Anliegerverkehr – untersagt. Für den übrigen Fahrzeugverkehr bestehen keine Einschränkungen

Quelle: Polizeidirektion Landau

Zuletzt aktualisiert am 24. März 2026, 20:44