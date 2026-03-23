Walldürn – Verkehrsunfall mit drei Fahrzeugen und drei leicht verletzten Personen auf der B47

Walldürn/Neckar-Odenwald-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Montagmorgen kam es auf der Bundesstraße 47 (B47) bei Walldürn zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Die Fahrerin eines Ford fuhr gegen 8 Uhr von Rippberg in Richtung Walldürn, als sie verkehrsbedingt bremsen musste. Während eine direkt hinter ihr fahrende 57-Jährige ihren Pkw noch rechtzeitig bremsen konnte, erkannte der Lenker eines VW die Situation zu spät und fuhr der 57-Jährigen hinten auf. In der Folge wurde ihr Pkw auf den Fiesta der 46-Jährigen geschoben. Beide Fahrerinnen sowie der 43-jährige Lenker des VW wurden durch den Unfall verletzt und mussten in Krankenhäuser gebracht werden. Alle drei Fahrzeuge erlitten einen Totalschaden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 20.000 Euro. Die B47 musste während der Unfallaufnahme kurzzeitig gesperrt werden.
Quelle
Polizeipräsidium Heilbronn
Zuletzt aktualisiert am 23. März 2026, 14:59