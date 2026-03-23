Südliche Weinstrasse – Osterfeiertage: Abfallabfuhr verschiebt sich – Einige Grünabfallsammelstellen am Ostersamstag geöffnet

Südliche Weinstrasse / Metropolregion Rhein-Neckar – Der Eigenbetrieb WertstoffWirtschaft (EWW) weist darauf hin, dass sich die Abfuhrtermine wegen der Osterfeiertage verschieben. Alle verschobenen Termine sind bereits im SÜW-Wertstoff-Kalender 2026 sowie in der WertstoffApp berücksichtigt. Die Abfuhr von Bio- und Restabfall, Papier und Wertstoffsäcken wird in der Woche vor Ostern (ab Montag, 30. März) im Vergleich zum üblichen Wochentag um jeweils einen Werktag vorverlegt, Samstag inbegriffen. In der Woche nach Ostern (ab Montag, 6. April) finden die Abfuhren einen Tag später als gewohnt statt.

Weitere Informationen zur Abfallentsorgung sowie alle Abfuhrtermine 2026 für jeden Wohnort im Landkreis Südliche Weinstraße sind auch online zu finden unter www.suedliche-weinstrasse.de/abfall.

Wohin mit dem Grünschnitt?

Wer vor Ostern Grünschnitt abgeben will, bitte beachten: Die WertstoffWirtschaftszentren bei Edesheim und Billigheim-Ingenheim sowie die Grünabfallsammelstelle in Kirrweiler und Annweiler-Gräfenhausen sind am Ostersamstag, 4. April, geschlossen. Die Grünabfallsammelstellen in Offenbach, Steinfeld, Rohrbach und Vorderweidenthal sind an diesem Tag zu den regulären Zeiten geöffnet: Offenbach von 14 bis 18 Uhr, Steinfeld von 9.30 bis 11.30 Uhr, Rohrbach von 8 bis 12.30 Uhr und Vorderweidenthal von 9 bis 13 Uhr. Mehr dazu unter www.suedliche-weinstrasse.de/gruenschnitt.

Quelle: Kreisverwaltung SÜW

Zuletzt aktualisiert am 23. März 2026, 12:52