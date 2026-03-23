St. Leon-Rot – BAB 6 – Unbekannter verfolgt Autofahrer – Zeugenaufruf

St. Leon-Rot/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Ein Unbekannter hat am Sonntagabend auf der A 6 bei St. Leon-Rot in Fahrtrichtung Heilbronn einen 38-jährigen Autofahrer genötigt, ihn verfolgt und schließlich dessen Fahrzeug beschädigt. Der 38-Jährige war mit seinem VW kurz nach 23 Uhr auf der linken Fahrspur der A 6 unterwegs und überholte gerade Fahrzeuge, welche auf der der rechten Fahrspur unterwegs waren. Auf Höhe des Autobahnparkplatzes Weißer Stock kam von hinten ein Fahrzeug mit hoher Geschwindigkeit herangefahren und fuhr dem 38-Jährigen sehr dicht auf. Der 38-Jährige wechselte nach dem Überholvorgang wieder auf den rechten Fahrstreifen. Der nachfolgende Autofahrer wechselte ebenfalls nach rechts und folgte dem 38-Jährigen zunächst weiterhin in dichtem Abstand. Im weiteren Verlauf setzte er sich links neben den VW und bewarf diesen mit einem vollen Getränkebecher. Daraufhin verständigte der VW-Fahrer die Polizei. An der Anschlussstelle Rauenberg verließ der 38-Jährige schließlich die Autobahn. Auch hier folgte der Unbekannte ihm weiter. Als der VW-Fahrer an der Ampel anhalten musste, verließ der verfolgende Unbekannte sein Fahrzeug, lief auf den VW zu, riss die Beifahrertür auf und schrie dem Fahrer des VW unverständliche Worte zu. Bevor er wieder zu seinem Fahrzeug zurücklief und davonfuhr, schlug er mit den Fäusten mehrfach auf den VW ein, wodurch die Scheibe der Beifahrertür beschädigt wurde.

Eine Beschreibung des Unbekannten und dessen Fahrzeugs konnte nicht erlangt werden. Die Autobahnpolizei Walldorf ermittelt nun wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr, Nötigung und Sachbeschädigung gegen den unbekannten Autofahrer. Zeuginnen und Zeugen, die auf den Vorfall aufmerksam geworden sind und sachdienliche Hinweise zum unbekannten Verkehrsteilnehmer und dessen Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich bei der Autobahnpolizei Walldorf, Tel.: 06227/35826-0 zu melden.

Quelle

Polizeipräsidium Mannheim

Zuletzt aktualisiert am 23. März 2026, 15:10