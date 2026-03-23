Sinsheim – Funktionsprüfung der Sirenen im Stadtgebiet

Sinsheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Freitag, 27. März um 15:00 Uhr.
Die Stadt Sinsheim testet am Freitag, den 27. März um 15:00 Uhr alle Sirenen im Stadtgebiet (Sinsheim Kernstadt und Stadtteile) auf ihre Funktion. Um 15:15 Uhr erfolgt die Entwarnung.
Bürger können gerne unter folgender E-Mail-Adresse eine Rückmeldung schreiben, ob eine Sirene zu hören war oder nicht: sirenentest@feuerwehr-sinsheim.de
Die nächsten Funktionsprüfungen sind geplant für
• Freitag, 31. Juli 2026 und
• Freitag, 27. November 2026
Quelle: Stadt Sinsheim
Zuletzt aktualisiert am 23. März 2026, 14:09