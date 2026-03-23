  • /// METROPOLREGION RHEIN-NECKAR NEWS

23.03.2026, 10:54 Uhr

Rheinland-Pfalz – IHK-Blitzumfrage zur Landtagswahl 2026: Unternehmen fordern wirtschaftspolitischen Neustart

Koblenz/Ludwigshafen/Mainz/Trier/Metropolregion Rhein-Neckar – Nach der Landtagswahl in Rheinland-Pfalz erwartet die Wirtschaft zügige und pragmatische Entscheidungen von der künftigen Landesregierung. Eine Blitzumfrage der Industrie- und Handelskammern zeigt deutlich: Die rheinland-pfälzischen Unternehmen verbinden mit der Landtagswahl 2026 konkrete Erwartungen an einen wirtschaftspolitischen Neustart – insbesondere beim Bürokratieabbau, bei schnelleren Genehmigungsverfahren sowie bei der Entlastung von Steuern und Abgaben.

„Wir gratulieren den Wahlsiegern und wünschen den Verantwortlichen eine zügige und erfolgreiche Regierungsbildung. Jetzt kommt es darauf an, rasch Stabilität zu schaffen und wirtschaftspolitisch entschlossen zu handeln“, sagt Arne Rössel, Hauptgeschäftsführer der IHK-Arbeitsgemeinschaft Rheinland-Pfalz. „Die Unternehmen erwarten keine langen Verhandlungen, sondern klare Prioritäten, schnelle Fortschritte bei den zentralen Standortfragen – und vor allem, dass spürbare Entlastungen zügig in den Betrieben ankommen. Für die ersten 100 Tage ist der Auftrag klar: digitale Antragsverfahren, schnellere Entscheidungen, eine geringere Regelungstiefe, mehr Vertrauen in unternehmerischen Sachverstand – und kein weiterer Bürokratieaufwuchs durch neue Regelungen oder Berichtspflichten.“

Im Vorfeld der Landtagswahl haben die Industrie- und Handelskammern in Rheinland-Pfalz von 16. bis 18. März eine Blitzumfrage unter den gewählten Unternehmerinnen und Unternehmern ihrer Vollversammlungen gestartet, die sich ehrenamtlich in den IHKs engagieren. Die repräsentativen Ergebnisse zeigen ein eindeutiges Meinungsbild: Der Bürokratieabbau muss für die neue Landesregierung höchste Priorität haben – für 90 Prozent der Umfrageteilnehmer ist er das Top-Thema schlechthin. Mit einigem Abstand (67 Prozent) folgt die Forderung nach schnelleren Planungs- und Genehmigungsverfahren, wohinter sich im Kern auch der Wunsch nach einer schlankeren und effizienteren Bürokratie verbirgt. Ebenfalls hohe Priorität haben geringere Steuern und Abgaben (55 Prozent), die schulische Bildung (52 Prozent) sowie die Verkehrsinfrastruktur (52 Prozent).

Problemfeld statistische Meldepflichten
Besonders belastend empfinden die Unternehmen statistische Meldepflichten: 68 Prozent nennen sie als Hemmnis für ihr unternehmerisches Handeln. „Die neue Landesregierung muss binnen eines Jahres die Statistik- und Berichtspflichten gegenüber Einrichtungen der Landesverwaltung um mindestens 50 Prozent streichen und Meldungen zusammenfassen“, sagt Rössel.
Ebenfalls eine bürokratische Belastung sind die Berichtspflichten – etwa im Bereich Nachhaltigkeit oder Lieferketten – die von 62 Prozent der Unternehmen genannt werden. „Die Wirtschaft braucht keine weiteren zusätzlichen Nachweis- und Dokumentationspflichten, sondern spürbare Entlastung“, stellt Rössel klar. „Gerade dort, wo Unternehmen viel Zeit und Personal für formale Vorgaben aufwenden müssen, gehen Produktivität und Investitionsbereitschaft verloren.“

Kommunale Finanzengpässe treffen Unternehmen unmittelbar
Die angespannte Finanzlage vieler Kommunen hat nach Einschätzung der Unternehmen direkte Folgen für den Standort. Zwei Drittel der Teilnehmer (67 Prozent) erwarten höhere kommunale Steuern und Abgaben. 58 Prozent sehen die Gefahr, dass der Ausbau und Erhalt kommunaler Infrastruktur – etwa des Straßennetzes – ins Stocken geraten. 34 Prozent befürchten darüber hinaus die Einführung neuer kommunaler Steuern, beispielsweise in Form zusätzlicher Abgaben wie einer gesplitteten Grundsteuer B oder Verpackungssteuer. Es wird deutlich: Kommunale Finanzengpässe wirken sich aus Sicht der Betriebe unmittelbar auf die Standortqualität aus. „Kommunale Handlungsfähigkeit ist ein zentraler Standortfaktor“, betont Rössel. „Wenn Investitionen in Infrastruktur ausbleiben und zugleich die kommunale Abgabenlast steigt, verschlechtern sich die Rahmenbedingungen für Unternehmen spürbar.“

Auch die offenen Antworten der Unternehmen zeichnen ein konsistentes Bild. Besonders häufig genannt werden die Begriffe Bürokratieabbau, Wirtschaft, Verwaltung, Infrastruktur und Bildung. Hinzu kommen Themen wie Kommunen, Politik, Energie, Industrie und Straße. Es wird deutlich, dass die Wirtschaft von der künftigen Landesregierung vor allem pragmatische Lösungen, verlässliche Rahmenbedingungen und eine spürbare Entlastung im unternehmerischen Alltag erwartet.

„Die neue Landesregierung muss nun zügig in die konkrete Umsetzung kommen und so Vertrauen schaffen“, so Rössel. „Entscheidend ist, dass die identifizierten Probleme nicht nur benannt, sondern mit konkreten Maßnahmen hinterlegt werden.“
Grafiken zur Umfrage finden Sie ab 9:30 Uhr unter www.ihk-rlp.de

Quelle: Industrie- und Handelskammer für Rheinhessen

Zuletzt aktualisiert am 23. März 2026, 10:55

DIESE MELDUNG BITTE TEILEN UND WEITERLEITEN! DANKE!

  • >> News einsenden |
    >> Werbung schalten |
    >> Medienservices |
    >> Über /// MRN-News.de

  • ORTSMELDUNGEN

    MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


    Ort auswählen und „Go“ drücken.

  • INSERAT
    Pfalzbau Ludwigshafen

    INSERAT
    Kuthan Immobilien

    INSERAT
    HAUCK KG Ludwigshafen
    INSERAT
    Edeka Scholz

    INSERAT
    VR Bank Rhein-Neckar
    INSERAT
    MRN-Events.de

    INSERAT

  • MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


    Ort auswählen und „Go“ drücken.

  • ALLE NEWS NACH DATUM

    März 2026
    M D M D F S S
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    3031  

  • INSERAT

    www.turm.restaurant

    INSERAT

    INSERAT

    www.turm.restaurant

    INSERAT

    IHK Ausbildungskampagne
    meine-ausbildung-in-deutschland.de

    INSERAT

    Zeller Recycling

    INSERAT
    Optik Adam
    www.optikadam.de

    INSERAT
    Kampfsport Fuchs
    www.Kampfsport-Fuchs.de

  • AKTUELLE VIDEOS

    >> MEHR VIDEOS

  • MRN-NEWS-INFO

    ÜBER /// MRN-NEWS
    Erfahren Sie mehr über die Geschichte und das Selbstverständnis von Metropolregion Rhein-Neckar News - Ihrem Nachrichtenportal für die Metropolregion.
    >> Weitere Informationen

    NEWS EINSENDEN
    Wir bieten allen Institutionen, Vereinen und Unternehmen der Metropolregion Rhein-Neckar, die Möglichkeit MRN-News.de als publizistische Plattform für öffentliche Mitteilungen und Bekanntmachungen zu nutzen. Gerne können Sie uns hierzu Ihre aktuellen und interessanten Nachrichten aus der Metropolregion jederzeit zur Veröffentlichung übermitteln.
    >> So geht's

    MEDIADATEN
    MRN-News ist mit insgesamt über 265.000 Meldungen sowie monatlich mehreren Millionen Seitenabrufen und mehr als rund 1 Mio. Einzelbesuchern eine der umfassendsten und bestbesuchten Onlineportale für Informationen und Nachrichten aus der Region.
    >> Mediadaten einsehen

    WERBEN AUF MRN-NEWS.DE
    Mit einer breitgestreuten und umfänglichen Leserschaft ist MRN-News.de, der ideale Ort für Ihre Werbeschaltung. Wir bieten Ihnen individuelle und multimediale Werbeformen für Ihre Zielgruppe.
    >> Jetzt informieren

    MEDIENSERVICES
    MRN-News ist nicht nur eine Online-Zeitung – MRN-News ist auch ein Mediendienstleister!
    Wir bieten viele Promotions- und Produktionsleistungen im Medienbereich – für Unternehmen, Institutionen, Veranstalter und alle Interessenten.
    >> Mehr hierzu

    WEITERES
    >> AGB
    >> Datenschutzerklärung
    >> Kontakt
    >> Impressum
    >> Startseite

  • MRN-NEWS SOCIAL MEDIA

    MEDIENRANKING 2025 IN DER METROPOLREGION RHEIN-NECKAR – Neue Dynamik im digitalen Wettbewerb

  • Ihr Beitrag bei MRN-News.de

    Wenn Sie uns Nachrichten oder Events zur Veröffentlichung übermitteln möchten, können Sie dies direkt über unsere Website tun:

    >> News/Event einsenden

    Bei Fragen senden Sie einfach eine E-Mail an: info@mrn-news.de.

﻿

    • /// MRN-NEWS.de

      Startseite mit den aktuellsten Meldungen, Videos & Events.
      >> zur Startseite
      >> aktuellste Schlagzeilen
      >> Nachrichtenarchiv

    • MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


      Ort auswählen und „Go“ drücken.o“ drücken.

    • TOPMELDUNGEN

      Die wichtigsten und interessantesten Meldungen aus allen Themenbereichen.
      >> zu den aktuellen Topmeldungen

      FREIZEIT & KULTUR

      Veranstaltungshinweise, Eventberichte und Unterhaltungsmeldungen.
      >> zur Themenseite Freizeit & Kultur

      POLITIK & RECHT

      Aktuelles aus der kommunalen, regionalen und überregionalen Politik.
      >> zur Themenseite Politik & Recht

      WIRTSCHAFT & ENTWICKLUNG

      Aktuelles aus den Bereichen Industrie, Handwerk, Gewerbe, Regional- und Stadtentwicklung.
      >> zur Themenseite Wirtschaft & Entwicklung

      SPORT & FITNESS

      Aktuelles aus verschiedenen Sportarten und Berichte von Sportveranstaltungen.
      >> zur Themenseite Sport & Fitness

      POLIZEI & SICHERHEIT

      Meldungen über Kriminalität, Unfälle, Feuerwehreinsätze und Rettungsaktionen.
      >> zur Themenseite Polizei & Sicherheit

///MRN-News.de      
Datenschutz-Information

Diese Website benutzt Cookies, um die bestmögliche Nutzerfahrung zu kreieren. Cookies und Einstellungen werden in ihrem Browser gespeichert, um die Funktionalität der Website zu erweitern und mehr über das Nutzerverhalten zu erfahren. Wenn Sie Cookies ablehnen, stehen Ihnen eventuell einige Features nicht zur Verfügung.

Funktionale Cookies

Funktionale Cookies mit berechtigtem Interesse sind für den Betrieb der Website erforderlich, da Sie ansonsten auf einige Features oder die gesamte Seite nicht zugreifen können, bzw. deren Funktionalität nicht gewährleistet werden kann. Diese Cookies speichern im Normalfall keine weitergehenden persönlichen Daten und Ihre Daten werden nur zur Abwicklung ihrer Webabfragen verwendet. Funktionale Cookies sind zur Kommunikation zwischen Nutzern und Webserver notwendig.

Drittanbieter-Cookies

Diese Website nutzt Statistik-Tools, um weitestgehend anonymisierte Informationen zu Seitenaufrufen und Nutzerverhalten zu erfahren und unser Angobot für die Nuetzer zu verbessern.

Die Cookies werden von folgenden Anbietern gesetzt:
Statcounter.com