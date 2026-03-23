Osterburken – Unfall nach medizinischem Notfall – Fahrer verstorben

Osterburken/Neckar-Odenwald-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Freitag, gegen 15:35 Uhr, kam es in Osterburken in der Güterhallenstraße vor einem Supermarkt zu einem Verkehrsunfall. Vermutlich aufgrund gesundheitlicher Beeinträchtigungen fuhr der 67-Jährige trotz geöffneter Kofferraumklappe mit langsamer Geschwindigkeit los und kollidierte mit einem geparkten BMW. Zeugen stellten anschließend fest, dass der Fahrer das Bewusstsein verloren hatte und leisteten bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes Erste Hilfe. Der Mann wurde zunächst in ein Krankenhaus gebracht, verstarb jedoch kurze Zeit später. Es entstand Sachschaden von rund 2.000 Euro
Quelle
Polizeipräsidium Heilbronn
Zuletzt aktualisiert am 23. März 2026, 14:55