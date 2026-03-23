Obrigheim – Betrunkener Unfallverursacher beschädigt mehrere Fahrzeuge und flüchtet

Obrigheim/Neckar-Odenwald-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. In der Nacht auf Montag verursachte ein alkoholisierter Autofahrer in der Straße „Im Luss“ in Obrigheim mehrere Verkehrsunfälle und flüchtete anschließend. Zunächst kollidierte er gegen 0:45 Uhr mit einem geparkten Fahrzeug und schob dieses auf ein weiteres Auto. Danach wendete er und stieß einige Meter weiter gegen ein weiteres geparktes Fahrzeug. Im Rahmen der Fahndung konnte der stark beschädigte Pkw festgestellt werden. Beim Erkennen des Streifenwagens versuchte der Fahrer zunächst zu flüchten, konnte jedoch kurze Zeit später gestoppt werden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über zwei Promille. Der 29-Jährige musste die Beamten daraufhin zur Blutentnahme in ein Krankenhaus begleiten, sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Sein Mercedes war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Höhe des entstandenen Gesamtschadens ist derzeit noch nicht bekannt.

Quelle

Polizeipräsidium Heilbronn

Zuletzt aktualisiert am 23. März 2026, 14:48