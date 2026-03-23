Neustadt an der Weinstrasse – „Dennoch erhebe ich mich“ – Junge Dichterinnen und Dichter feiern Widerstandsfähigkeit durch Poesie

Neustadt an der Weinstrasse/Metropolregion Rhein-Neckar. Unter dem Motto „Dennoch erhebe ich mich – Widerstandsfähigkeit durch Poesie feiern“ fand am Freitag, den 20. März, das Finale des Poesiewettbewerbs der International School Neustadt (ISN) statt. Die Schule hatte Schülerinnen und Schüler der Klassenstufen 6 bis 12 aus Neustadt und Umgebung dazu eingeladen, eigene Gedichte auf Deutsch oder Englisch einzureichen. Das Echo war überwältigend: Rund 120 Gedichte wurden eingesandt – fast dreimal so viele wie im vergangenen Jahr. „Wir sind völlig begeistert von der Kreativität und Ausdruckskraft der jungen Schreiberinnen und Schreiber“, so das Organisationsteam der ISN. Die 20 Finalistinnen und Finalisten präsentierten ihre Texte am Festabend vor Publikum und Jury. Diese bestand aus Sinah Clos, Spoken-Word-Künstlerin, Poetry Slammerin und Lehrerin am Kurfürst-Ruprecht-Gymnasium Neustadt, Florian Arleth, Lyriker, Autor und Verleger des Brot&Kunst-Verlags, sowie den ISN-Lehrkräften Lisa Guilpain, Madeleine Hudson und Michael Kress. Mit viel Humor führte Poetry Slammer Markus Becherer durch den Abend.



Am Ende standen die Gewinnerinnen in vier Kategorien fest:

Aviana Buchholz-Sanchez (Deutsch, Y6–8) – International School Neustadt

Aliyah Brinkis (Englisch, Y6–8) – International School Neustadt

Daliyah Franz (Englisch, Y9–12) – International School Neustadt

Viktoria Müller (Deutsch, Y9–12) – Kurfürst-Ruprecht-Gymnasium Neustadt

Neben den beeindruckenden Beiträgen durfte sich die Schule in diesem Jahr über großzügige Unterstützung freuen: Feinschliff Event Dekorationen spendete die farbenfrohe Ballondekoration, die Buchhandlung Osiander Neustadt stiftete drei Büchergutscheine, Smart Climb Mannheim GmbH und Puzzles Landau stellten Eintrittskarten zur Verfügung. Der Poetry-Wettbewerb ist Teil des jährlichen Poetry Day der International School Neustadt, der jungen Menschen aus der Region eine kreative Bühne bietet.

Quelle

International School Neustadt

Zuletzt aktualisiert am 23. März 2026, 16:27