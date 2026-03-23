Neckargemünd – Tierischer Filmvormittag mit besonderem Gast an der SRH Stephen-Hawking-Schule

Neckargemünd / Metropolregion Rhein-Neckar – Am vergangenen Dienstag hieß es in der SRH Stephen-Hawking-Schule: Zurücklehnen, Snacks mampfen und Spaß haben. Denn alle Klassen bis einschließlich der 6. Jahrgangsstufe versammelten sich zum gemeinsamen Filmschauen in der Aula, um „Die Schule der magischen Tiere 4“ anzusehen. Der auf der gleichnamigen Kinderbuchreihe von Margit Auer basierende deutsche Kinofilm handelt von einer ganz normalen Schule, die aber ein aufregendes Geheimnis birgt: Mit etwas Glück erhalten die Schülerinnen und Schüler dort ein magisches Tier, das nicht nur sprechen kann, sondern sie auch als treuer Freund unterstützt.

Im Anschluss an die Vorführung folgte ein echtes Highlight: Die Hauptdarstellerin Emilia Maier, die im Film die Rolle der Ida spielt, war persönlich zu Gast und trat vor die begeisterten Kinder auf die Bühne. Organisiert wurde die Veranstaltung von Jens-Uwe Kiel, Lehrer an der SRH Stephen-Hawking-Schule, der auch die Moderation übernahm. Der Besuch kam durch eine besondere Verbindung zustande, denn Emilia Maier ist die Tochter eines Kollegen der Schule und nahm die Einladung mit großer Freude an.

Bereits im Vorfeld hatten sich die Klassen intensiv vorbereitet. Jede Klasse formulierte eine eigene Interviewfrage, die sie der Schauspielerin stellen durfte. Die Fragerunde bot den Schüle

rinnen und Schülern die Gelegenheit, sowohl spannende Einblicke in die Arbeit am Film und den Alltag als Schauspielerin zu gewinnen, als auch mehr über Emilia Maier persönlich zu erfahren.

Wie sie denn an die Hauptrolle in den Filmen gelangt sei, lautete eine Frage der Schüler:innen.

Über ein Facebook-Casting sei sie darauf aufmerksam geworden, berichtete Emilia. „Ursprünglich wollte ich einfach nur einmal durchs Bild laufen, weil ich die Vorstellung spannend fand“, berichtete die lachend. Doch dann sei alles anders gekommen – die endgültige Zusage habe sie schließlich sogar im Urlaub erreicht. Auf die Frage, ob sie auch zukünftig als Schauspielerin arbeiten wolle, erklärte sie, dass dies zwar ihr großer Traum sei, sie es jedoch wichtig finde, immer auch einen „Plan B“ zu haben und sich daher auch für andere Möglichkeiten interessiere. Gleichzeitig ermutigte sie die Kinder, ihren eigenen Träumen nachzugehen.

Auch persönliche Fragen wurden gestellt: Wenn sie selbst ein magisches Tier wäre, würde sie sich für eine Eule entscheiden, da sie gerne fliegen können würde. Zudem wollten die Schülerinnen und Schüler wissen, ob sie die Lieder im Film selbst geschrieben und gesungen habe. Emilia Maier erklärte, dass sie die Songs zwar eingesungen habe, diese jedoch von professionellen Musiker:innen stammen. Diese würden unter anderem auch mit der Sängerin Esther Graf zusammenarbeiten, die den Titelsong „Mein Herz schreit yeah“ zum vierten Teil der Filmreihe beigesteuert hat. In diesem Sinne machte Emilia auch noch begeistert Werbung für das Konzert von Esther Graf am 24. April in der Aula der SRH Schulen GmbH in Neckargemünd – nicht zuletzt deshalb, weil die Künstlerin eine gute Freundin von ihr ist.

Zum Schluss gab es noch die Möglichkeit, Autogramme von der jungen Schauspielerin zu bekommen und gemeinsame Fotos aufzunehmen. Wie die Honigkuchenpferde grinsten die Kinder in die Kamera – manche sogar mit den eigens mitgebrachten Kuscheltieren aus dem Film unterm Arm. Diesen Vormittag wird die Schulgemeinschaft so schnell nicht vergessen!

Fotohinweise:

Foto: SHS Lehrer Uwe Kiel und Schauspielerin Emilia Maier im Interview.

Quelle: SRH Schulen GmbH

Zuletzt aktualisiert am 23. März 2026, 12:22