  • /// METROPOLREGION RHEIN-NECKAR NEWS

23.03.2026, 10:46 Uhr

Mannheim – Tuberkulose im Blick: Gesundheitsamt gibt Überblick zum Welttuberkulosetag

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Jedes Jahr am 24. März findet der Welttuberkulosetag statt. Er erinnert an den Tag im Jahr 1882, an dem Robert Koch die Entdeckung des Tuberkulose-Erregers bekannt gab.

Trotz jahrzehntelanger Anstrengungen des öffentlichen Gesundheitswesens bleibt die Tuberkulose eine weltweite Herausforderung. Laut dem aktuellen Global Tuberculosis Report der Weltgesundheitsorganisation (WHO) erkrankten im Jahr 2024 etwa 10,7 Millionen Menschen weltweit an Tuberkulose (TB), und etwa 1,23 Millionen starben an dieser Krankheit. Als Gründe sind hier mangelnde Diagnostik- und Therapiemöglichkeiten bei unzureichender medizinischer Versorgung, insbesondere in Ländern mit niedrigem sozioökonomischen Entwicklungsstand, zu nennen. Im 21. Jahrhundert bleibt die Tuberkulose eine der tödlichsten Infektionskrankheiten weltweit.

Rückläufige Tendenz bei Neuinfektionen in Mannheim
Auch in Deutschland werden jährlich mehrere Tausend Fälle registriert und Todesfälle verzeichnet. Das zeigt, dass TB trotz funktionierender Gesundheitssysteme weiterhin relevant ist. In Mannheim wurden in den vergangenen fünf Jahren Tuberkulose-Neuerkrankungen im zweistelligen Bereich registriert. Die allgemeine Tendenz in Mannheim ist jedoch wie in ganz Deutschland rückläufig.

Die Tuberkulose wird durch das Bakterium Mycobacterium tuberculosis verursacht, das vor allem zu Infektionen der Lunge führt. Der Erreger wird über die Luft verbreitet, wenn ansteckungsfähige Tuberkulose-Kranke beispielsweise husten oder niesen. Ein in der Regel enger und mehrstündiger Kontakt mit einem erkrankten Menschen kann zur Ansteckung führen. Bei Symptomen wie länger bestehendem Husten, Nachtschweiß, Fieber und Gewichtsverlust sollte auch eine Tuberkulose in Betracht gezogen werden.

Nach der Meldung einer Erkrankung ermittelt das Gesundheitsamt den Ansteckungsort und ob weitere Personen im engen Patientenumfeld infiziert worden sind. Die erkrankten Personen werden vom Gesundheitsamt während und nach der Behandlung, die in der Regel mindestens sechs Monate dauert, begleitet. Kontaktpersonen werden ebenfalls getestet und über einen längeren Zeitraum beobachtet. Bei Bedarf erfolgt ihre vorbeugende Behandlung.

Ein großes Problem stellt international die zunehmende Verbreitung von Tuberkulose-Erregern dar, die gegen die Standard-Tuberkulose-Medikamente resistent sind.

Um das international vereinbarte Ziel der Tuberkulose-Eliminierung bis 2035 zu erreichen, müssen auch in Deutschland die Anstrengungen intensiviert werden. Ein besonderer Schwerpunkt der Forschung liegt seit langem auf der Entwicklung wirksamer Impfstoffe. Die seit über einem Jahrhundert verwendete BCG-Impfung (Bacille Calmette Guérin) bietet zwar einen gewissen Schutz gegen schwere Formen der Erkrankung im Kindesalter, wie beispielsweise die tuberkulöse Meningitis, doch verhindert sie nicht eine Lungentuberkulose bei Erwachsenen.

Neben Impfstoffforschung gibt es auch bedeutende Fortschritte bei der Diagnostik und Behandlung. Es werden neue medikamentöse Kombinationen erforscht, die eine schnellere und effektivere Therapie anstreben. Diese Entwicklungen markieren einen entscheidenden Fortschritt und geben Anlass zur Hoffnung im globalen Kampf gegen eine Krankheit, die seit Jahrhunderten Teil der menschlichen Geschichte ist.

Weitere Informationen gibt es unter: www.mannheim.de/infektionsschutz.

Quelle: Stadt Mannheim

Zuletzt aktualisiert am 23. März 2026, 10:46

DIESE MELDUNG BITTE TEILEN UND WEITERLEITEN! DANKE!

  • >> News einsenden |
    >> Werbung schalten |
    >> Medienservices |
    >> Über /// MRN-News.de

  • ORTSMELDUNGEN

    MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


    Ort auswählen und „Go“ drücken.

  • INSERAT
    Pfalzbau Ludwigshafen

    INSERAT
    Kuthan Immobilien

    INSERAT
    HAUCK KG Ludwigshafen
    INSERAT
    Edeka Scholz

    INSERAT
    VR Bank Rhein-Neckar
    INSERAT
    MRN-Events.de

    INSERAT

  • MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


    Ort auswählen und „Go“ drücken.

  • ALLE NEWS NACH DATUM

    März 2026
    M D M D F S S
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    3031  

  • INSERAT

    www.turm.restaurant

    INSERAT

    INSERAT

    www.turm.restaurant

    INSERAT

    IHK Ausbildungskampagne
    meine-ausbildung-in-deutschland.de

    INSERAT

    Zeller Recycling

    INSERAT
    Optik Adam
    www.optikadam.de

    INSERAT
    Kampfsport Fuchs
    www.Kampfsport-Fuchs.de

  • AKTUELLE VIDEOS

    >> MEHR VIDEOS

  • MRN-NEWS-INFO

    ÜBER /// MRN-NEWS
    Erfahren Sie mehr über die Geschichte und das Selbstverständnis von Metropolregion Rhein-Neckar News - Ihrem Nachrichtenportal für die Metropolregion.
    >> Weitere Informationen

    NEWS EINSENDEN
    Wir bieten allen Institutionen, Vereinen und Unternehmen der Metropolregion Rhein-Neckar, die Möglichkeit MRN-News.de als publizistische Plattform für öffentliche Mitteilungen und Bekanntmachungen zu nutzen. Gerne können Sie uns hierzu Ihre aktuellen und interessanten Nachrichten aus der Metropolregion jederzeit zur Veröffentlichung übermitteln.
    >> So geht's

    MEDIADATEN
    MRN-News ist mit insgesamt über 265.000 Meldungen sowie monatlich mehreren Millionen Seitenabrufen und mehr als rund 1 Mio. Einzelbesuchern eine der umfassendsten und bestbesuchten Onlineportale für Informationen und Nachrichten aus der Region.
    >> Mediadaten einsehen

    WERBEN AUF MRN-NEWS.DE
    Mit einer breitgestreuten und umfänglichen Leserschaft ist MRN-News.de, der ideale Ort für Ihre Werbeschaltung. Wir bieten Ihnen individuelle und multimediale Werbeformen für Ihre Zielgruppe.
    >> Jetzt informieren

    MEDIENSERVICES
    MRN-News ist nicht nur eine Online-Zeitung – MRN-News ist auch ein Mediendienstleister!
    Wir bieten viele Promotions- und Produktionsleistungen im Medienbereich – für Unternehmen, Institutionen, Veranstalter und alle Interessenten.
    >> Mehr hierzu

    WEITERES
    >> AGB
    >> Datenschutzerklärung
    >> Kontakt
    >> Impressum
    >> Startseite

  • MRN-NEWS SOCIAL MEDIA

    MEDIENRANKING 2025 IN DER METROPOLREGION RHEIN-NECKAR – Neue Dynamik im digitalen Wettbewerb

  • Ihr Beitrag bei MRN-News.de

    Wenn Sie uns Nachrichten oder Events zur Veröffentlichung übermitteln möchten, können Sie dies direkt über unsere Website tun:

    >> News/Event einsenden

    Bei Fragen senden Sie einfach eine E-Mail an: info@mrn-news.de.

﻿

    • /// MRN-NEWS.de

      Startseite mit den aktuellsten Meldungen, Videos & Events.
      >> zur Startseite
      >> aktuellste Schlagzeilen
      >> Nachrichtenarchiv

    • MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


      Ort auswählen und „Go“ drücken.o“ drücken.

    • TOPMELDUNGEN

      Die wichtigsten und interessantesten Meldungen aus allen Themenbereichen.
      >> zu den aktuellen Topmeldungen

      FREIZEIT & KULTUR

      Veranstaltungshinweise, Eventberichte und Unterhaltungsmeldungen.
      >> zur Themenseite Freizeit & Kultur

      POLITIK & RECHT

      Aktuelles aus der kommunalen, regionalen und überregionalen Politik.
      >> zur Themenseite Politik & Recht

      WIRTSCHAFT & ENTWICKLUNG

      Aktuelles aus den Bereichen Industrie, Handwerk, Gewerbe, Regional- und Stadtentwicklung.
      >> zur Themenseite Wirtschaft & Entwicklung

      SPORT & FITNESS

      Aktuelles aus verschiedenen Sportarten und Berichte von Sportveranstaltungen.
      >> zur Themenseite Sport & Fitness

      POLIZEI & SICHERHEIT

      Meldungen über Kriminalität, Unfälle, Feuerwehreinsätze und Rettungsaktionen.
      >> zur Themenseite Polizei & Sicherheit

///MRN-News.de      
Datenschutz-Information

Diese Website benutzt Cookies, um die bestmögliche Nutzerfahrung zu kreieren. Cookies und Einstellungen werden in ihrem Browser gespeichert, um die Funktionalität der Website zu erweitern und mehr über das Nutzerverhalten zu erfahren. Wenn Sie Cookies ablehnen, stehen Ihnen eventuell einige Features nicht zur Verfügung.

Funktionale Cookies

Funktionale Cookies mit berechtigtem Interesse sind für den Betrieb der Website erforderlich, da Sie ansonsten auf einige Features oder die gesamte Seite nicht zugreifen können, bzw. deren Funktionalität nicht gewährleistet werden kann. Diese Cookies speichern im Normalfall keine weitergehenden persönlichen Daten und Ihre Daten werden nur zur Abwicklung ihrer Webabfragen verwendet. Funktionale Cookies sind zur Kommunikation zwischen Nutzern und Webserver notwendig.

Drittanbieter-Cookies

Diese Website nutzt Statistik-Tools, um weitestgehend anonymisierte Informationen zu Seitenaufrufen und Nutzerverhalten zu erfahren und unser Angobot für die Nuetzer zu verbessern.

Die Cookies werden von folgenden Anbietern gesetzt:
Statcounter.com