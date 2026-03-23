Mannheim – Neue Direktflüge ab Mannheim nach Berlin ab Mai 2026 vom City-Airport Mannheim

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Wir möchten Sie darüber informieren, dass VINI in Zusammenarbeit mit dem City Airport Mannheim die Verbindung Mannheim–Berlin ab Mai 2026 im Rahmen regelmäßiger Monatstests ausweitet.

Nach einer erfolgreichen Testphase im Februar werden die Direktflüge zwischen Mannheim und Berlin in den Zeiträumen Mai bis Juni sowie September bis Oktober 2026 mehrmals wöchentlich angeboten. Die Flüge sind ab sofort buchbar. Operativ durchgeführt werden ausgewählte Verbindungen durch den zertifizierten Partner E-Aviation / Eisele Flugdienst GmbH.

Aktueller Flugplan ab Mannheim:

Montag: Mannheim 11:15 Uhr → Berlin 12:45 Uhr

Montag: Berlin 17:30 Uhr → Mannheim 19:15 Uhr

Freitag: Mannheim 07:15 Uhr → Berlin 08:45 Uhr

Freitag: Berlin 16:30 Uhr → Mannheim 18:15 Uhr

Geflogen wird mit der Cessna Grand Caravan. Der Transfer vom Flugzeug in die Stadt Berlin ist bereits im Ticket enthalten. Buchungen sind über www.flyvini.com sowie über die gängigen Reservierungssysteme unter dem Airline-Code Q4 möglich.

Für die Metropolregion Rhein-Neckar schafft diese Verbindung eine schnelle und direkte Anbindung an einen wichtigen Wirtschaftsstandort, ohne Umwege über große Drehkreuze. Gleichzeitig laden wir Reisebüros, Geschäftskunden und Unternehmen ausdrücklich ein, die neue Verbindung aktiv zu nutzen und gemeinsam mit uns weiterzuentwickeln. Weitere Destinationen sind bereits in Planung.

Quelle: VINI / City Airport Mannheim

Zuletzt aktualisiert am 23. März 2026, 11:36