Mannheim – Atelierförderung: Kulturamt unterstützt Bildende Künstler*innen

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Ab sofort können sich Bildende Künstler*innen wieder für die Atelierförderung des Kulturamtes Mannheim bewerben. Die Bewerbungsfrist endet am 30. April 2026.

Bewerben können sich Bildende Künstler*innen mit Lebensmittelpunkt in Mannheim oder der Metropolregion Rhein-Neckar, die bereits über ein Atelier in Mannheim verfügen oder beabsichtigen, eines hier anzumieten. Die Atelierförderung ist eine auf vier Jahre befristete finanzielle Unterstützung für Bildende Künstler*innen und dient der nachhaltigen Verbesserung ihrer Arbeitsbedingungen. Mit der neuen Ausschreibungsrunde können max. fünfzehn Atelierräume gefördert werden.

Seit Einführung der Atelierförderung im Jahr 2010 hat die Stadt Mannheim bereits 60 Künstler*innen nachhaltig unterstützt. Diese Fördermaßnahme ist Bestandteil der Richtlinien zur Förderung kultureller Aktivitäten und Ausdruck des langfristigen Engagements der Stadt für die freie Kunstszene.

„Der Atelierraum bildet die elementare Basis künstlerischer Arbeit – er ist Denk-, Arbeits- und Begegnungsraum zugleich. Durch die erneute Ausschreibung setzt das Kulturamt Mannheim ein deutliches Zeichen für die Wertschätzung und Förderung künstlerischer Produktion und stärkt die kulturelle Vielfalt der Stadt“, betont Ewa Wojciechowska, Leiterin des Kulturamtes.

Informationen zu Ausschreibung und Bewerbungsverfahren: www.mannheim.de/atelierfoerderung

Quelle: STADT MANNHEIM | Kulturamt

Zuletzt aktualisiert am 23. März 2026, 12:02