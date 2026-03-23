Ludwigshafen – Verbesserter stadtseitiger Hochwasserschutz am Luitpoldhafen fertiggestellt

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – Zur Verbesserung des Hochwasserschutzes auf der stadtseitigen Hafenmauer des Luitpoldhafens wurde der sogenannte Freibord vom Bestand entlang der Neubauten an der Rheinuferstraße bis zur Schwanthalerallee verlängert. Bislang dienten die wasserseitigen Gebäudekanten als Hochwasserschutz, zwischen den Gebäuden wurden im Hochwasserfall mobile Schutzwände aufgebaut. Die Arbeiten haben insgesamt neun Monate gedauert. Der Freibord dient als Sicherheit im Hochwasserfall sowie zusätzlich bei Eis- und Wellenaufstau. Dafür hat die Stadt eine circa 80 cm hohe Stahlbetonwand errichten lassen. Insgesamt wird das Bauwerk voraussichtlich 850.000,- Euro kosten. Das Land Rheinland-Pfalz beteiligt sich mit 90 Prozent an den Kosten für den Hochwasserschutz.
Quelle: Stadt Ludwigshafen
Zuletzt aktualisiert am 23. März 2026, 12:37