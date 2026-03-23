  • /// METROPOLREGION RHEIN-NECKAR NEWS

23.03.2026, 11:38 Uhr

Ludwigshafen – Sprechstunde des Ortsvorstehers Friesenheim

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Die nächste Sprechstunde des Ortsvorstehers von Friesenheim, Dr. Thorsten Ralle, findet am Montag, 30. März 2026, von 9 bis 12 Uhr im Ortsvorsteherbüro, Luitpoldstraße 48, statt und nach Vereinbarung.

Quelle
Stadt Ludwigshafen

Zuletzt aktualisiert am 23. März 2026, 11:38

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