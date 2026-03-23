Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – Mainz – In Mainz hat der Landesvorstand der CDU Rheinland-Pfalz am Abend die Weichen für mögliche Koalitionsverhandlungen gestellt. Wie CDU-Generalsekretär Johannes Steiniger mitteilte, wurde Gordon Schnieder einstimmig beauftragt, Sondierungsgespräche mit der SPD aufzunehmen.

Ziel sei die Bildung einer stabilen und verlässlichen Landesregierung für Rheinland-Pfalz. Die CDU sehe sich durch das Wahlergebnis klar bestätigt und wolle zentrale politische Veränderungen auf den Weg bringen.

Wörtlich erklärte Steiniger:

„Der Landesvorstand der CDU Rheinland-Pfalz hat Gordon Schnieder am Abend einstimmig mit der Aufnahme von Sondierungsgesprächen mit der SPD beauftragt. Es geht um eine stabile und verlässliche Landesregierung für Rheinland-Pfalz. Die CDU ist für ihre Themen gewählt worden. Deshalb ist für uns ganz klar: Wir brauchen in zentralen Bereichen einen Kurswechsel. In der Wirtschaft, der Bildung, in der Gesundheit und bei der inneren Sicherheit. Diesen Wechsel werden wir in den kommenden Wochen gestalten. Die Menschen erwarten hier echte Veränderungen, und sie können sich dabei auf uns verlassen.“

Die kommenden Wochen dürften damit entscheidend für die politische Zukunft in Rheinland-Pfalz werden. Ob es zu einer Koalition zwischen CDU und SPD kommt, ist derzeit noch offen.

Zuletzt aktualisiert am 23. März 2026, 20:41