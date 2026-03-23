Ludwigshafen – Installation zusätzlicher Sensorik zur Messung des Verkehrs

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Dienstag, 24. März 2026, wird in zwei Bereichen zusätzliche Sensorik zur Messung von Verkehrsströmen und Reisezeiten installiert. Die Daten sollen Informationen für den städtischen Verkehrsrechner liefern.
Dazu wird an der Kreuzung Kaiserwörthdamm/Wegelnburgstraße im Zeitraum von 10 Uhr bis voraussichtlich 15 Uhr die dortige Ampel durch zusätzliche Sensorik ergänzt. Im genannten Zeit-raum ist eine kurzzeitige Sperrung des Linksabbiegers vom Kaiserwörthdamm in die Wegelnburgstraße erforderlich. Die Zufahrt zu den dort befindlichen Einkaufsmöglichkeiten aus Richtung Rheingönheim ist über die Rheingönheimer Straße weiter möglich. Ebenfalls im Zeitraum von 10 Uhr bis voraussichtlich 15 Uhr wird auf der Kurt-Schumacher-Brücke aus Richtung Mannheim kom-mend im Bereich der Abfahrt in Fahrtrichtung Oppau zusätzliche Sensorik installiert. Dies wird keinen Einfluss auf den Verkehr haben.
Quelle
Stadt Ludwigshafen
Zuletzt aktualisiert am 23. März 2026, 11:39