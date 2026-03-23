Leimen – Schwere räuberische Erpressung bei Handykauf – Zeugenaufruf

Leimen/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. In der Nacht von Sonntag auf Montag, gegen 02:00 Uhr, wurde ein 58-jähriger Mann im Leimener Stadtteil St. Ilgen Opfer einer schweren räuberischen Erpressung. Nach derzeitigem Ermittlungsstand hatte der 58-Jährige über eine Internetplattform den Kauf eines Mobiltelefons vereinbart und sich hierzu mit zwei unbekannten Männern im Bereich der Kreuzung Unterm Sand / Gustav-Throm-Straße verabredet. Als der Kaufinteressent das Mobiltelefon in Empfang nehmen wollte, bedrohte ihn einer der Tatverdächtigen unvermittelt mit einem Messer und forderte die Herausgabe von Bargeld. Der 58-Jähriger kam dieser Forderung nach und warf 900 Euro in bar auf den Boden. Daraufhin wurde er von dem Tatverdächtigen geschubst, kam zu Fall und verletzte sich hierbei leicht. Die beiden Tatverdächtigen flüchteten anschließend in unbekannte Richtung zu Fuß vom Tatort.

Der 58-Jährige beschrieb die beiden Tatverdächtigen wie folgt:

1. Tatverdächtige:

– 160-165 cm groß

– ungefähr 18 Jahre alt

– dunkler Ziegenbart

– deutsche, akzentfreie Sprache

2. Tatverdächtige:

– etwa 185 cm groß

– ungefähr 20-22 Jahre alt

– dunkle Haare

– schmales Gesicht

– deutsche, akzentfreie Sprache

Eine sofort eingeleitete Fahndung im Nahbereich, an der Polizeistreifen des Polizeireviers Wiesloch sowie die Hundestaffel beteiligt waren, verlief ohne Erfolg. Der Mann wurde nach medizinischer Erstversorgung durch den Rettungsdienst vorsorglich in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Die Ermittlungen wurden von der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg übernommen. Zeuginnen und Zeugen, die in der Nacht von Sonntag auf Montag im Bereich Unterm Sand / Gustav-Throm-Straße in Leimen-St. Ilgen verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder sachdienliche Hinweise mitteilen können, werden gebeten, sich beim kriminalpolizeilichen Hinweistelefon unter der Rufnummer 0621 174-4444 zu melden.

Quelle

Polizeipräsidium Mannheim

Zuletzt aktualisiert am 23. März 2026, 13:44